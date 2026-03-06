Se sentant menacé, Poutine commence à mettre la pression sur la Finlande

Le Kremlin a estimé vendredi que la Finlande commençait à «menacer» la Russie après l'annonce par Helsinki d'une possible modification de la législation finlandaise afin de lever les restrictions à la présence d'armes nucléaires sur son territoire.

«Nous avons vu ces déclarations qui mènent à une escalade des tensions sur le continent européen (...) En déployant des armes nucléaires sur son territoire, la Finlande commence à nous menacer», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Et si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent», a-t-il ajouté.

Helsinki a annoncé jeudi envisager cette possibilité pour se mettre en accord avec la politique de dissuasion de l'Otan. Selon le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen, la proposition du gouvernement permettrait «d'introduire une arme nucléaire» dans le pays, «d'en transporter, en livrer ou en posséder une», si cela est «lié à la défense militaire de la Finlande».

La Finlande a abandonné sa politique de neutralité militaire, vieille de plusieurs décennies, en rejoignant l'Otan en avril 2023. Ce changement de politique exige une modification de sa législation sur l'énergie nucléaire et de son code pénal.

Source: AFP