Le Kremlin durcit le ton
Poutine insulte les dirigeants européens de «petits cochons»

Vladimir Poutine a attaqué les dirigeants européens, qualifiés de «petits cochons», les accusant de vouloir profiter d’un effondrement de la Russie. Le Kremlin se dit ouvert au dialogue, mais pas avec les dirigeants actuels, selon Politico.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Poutine a violemment attaqué les dirigeants européens.
Photo: KEYSTONE/EPA/ALEXANDER SHCHERBAK
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Post carré (1).png
Mathilde Jaccard et Blicky IA

Le président russe Vladimir Poutine a violemment attaqué les dirigeants européens, les qualifiant de «petits cochons», lors d’une réunion annuelle avec le ministère russe de la Défense, rapporte Politico ce 17 décembre. Selon le chef du Kremlin, l’Europe aurait soutenu la guerre en Ukraine dans l’espoir de profiter d’un effondrement de la Russie.

L'ancien président Joe Biden n'échappe pas aux attaques. Poutine l'a frontalement accusé d’avoir «délibérément» déclenché le conflit, affirmant que les dirigeants européens s’étaient aussitôt rangés derrière Washington. Il estime que l’Europe cherchait à «reprendre ce qu’elle avait perdu dans des périodes historiques passées» et à se venger de Moscou, des objectifs qu’il juge aujourd’hui «totalement échoués».

Ce n'est pas la première fois

Le chef du Kremlin a assuré que la Russie avait démontré sa solidité économique, politique et militaire. Il s’est aussi félicité des performances de l’armée russe, qu’il a qualifiée de «la meilleure au monde» et désormais «aguerrie par la guerre». Tout en se disant ouvert au dialogue avec l’Europe, Vladimir Poutine a toutefois exclu toute discussion avec les dirigeants actuellement en place.

Toujours selon Politico, l’expression «petits cochons» avait déjà été employée en 2022 par l’ex-président russe Dmitri Medvedev pour désigner les dirigeants occidentaux.

