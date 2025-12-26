DE
Pique envoyée à l'UE
La Russie accuse l'Ukraine de «torpiller» les négociations

La Russie accuse l'Ukraine, le 26 décembre 2025, de chercher à «torpiller» les négociations sur un plan proposé par les Etats-Unis, selon un haut responsable russe.
Publié: il y a 21 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
La Russie accuse l'Ukraine de chercher à «torpiller» les négociations pour le plan de paix.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

La Russie a accusé vendredi l'Ukraine de vouloir «torpiller» les pourparlers sur le plan américain pour mettre fin à la guerre, constatant que le nouveau texte présenté cette semaine par Kiev était «radicalement différent» de ce que Moscou avait négocié avec les Américains.

«C'est de notre travail et de la volonté politique de l'autre partie que dépendra notre capacité à faire le dernier effort et à parvenir à un accord. Surtout dans un contexte où Kiev et ses sponsors, notamment au sein de l'Union européenne, qui ne sont pas favorables à un accord, ont redoublé d'efforts pour le torpiller», a déclaré à la télévision le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

«Sans une résolution adéquate des problèmes qui sont à l'origine de cette crise, il sera tout simplement impossible de parvenir à un accord définitif», a poursuivi Sergueï Riabkov, appelant à «rester dans les limites fixées» par le sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska en août 2025, faut de quoi «aucun accord ne pourra être conclu».

Le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky avait présenté mercredi la nouvelle mouture du plan américain, retravaillée après des négociations avec Kiev par rapport à sa version originale présentée il y a plus d'un mois.

«Radicalement différent»

Ce nouveau document en 20 points propose un gel du front sans offrir de solution immédiate sur les questions territoriales et abandonne deux demandes clés de Moscou: un retrait des troupes ukrainiennes de la région du Donbass et un engagement juridiquement contraignant de l'Ukraine à ne pas entrer dans l'Otan.

«Ce plan, si on peut l'appeler ainsi, diffère radicalement des 27 points que nous avons élaborés ces dernières semaines, depuis le début du mois de décembre, en collaboration avec la partie américaine», a constaté Sergueï Riabkov vendredi.


