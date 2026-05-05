Plus de 20 morts dans des frappes russes à quelques heures d'une potentielle trêve

Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts mardi en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant le «cynisme absolu» de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.

Les attaques qui ont visé les villes de Zaporijjia (sud), Kramatorsk (est), Dnipro (centre), Nikopol (centre-est), ont eu lieu alors que l'Ukraine a annoncé pour minuit (21H00 GMT) dans la nuit de mardi à mercredi un cessez-le-feu unilatéral qu'elle a invité Moscou à respecter également.

Peu avant l'entrée en vigueur de celui-ci, une attaque ukrainienne de drones sur la Crimée occupée a toutefois fait cinq morts, dans la localité de Dzhankoi, selon les autorités russes. La journée s'est également avérée sanglante du côté ukrainien, avec au moins 22 morts civils dans des frappes russes à travers le pays.

A Zaporijjia, 12 personnes ont été tuées dans une attaque décrite par Volodymyr Zelensky comme sans «aucune justification militaire». Quatre civils ont été tués à Dnipro et six autres à Kramatorsk, selon les autorités. Une personne a été tuée à Nikopol.

Quatre ans après le début de l'invasion russe en février 2022, Moscou avait pourtant annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire de 1945, qui doit être marquée par un défilé sur la Place rouge. «C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes», a dénoncé mardi Volodymyr Zelensky.

Source: AFP