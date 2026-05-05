Plus de 20 morts dans des frappes russes à quelques heures d'une potentielle trêve
Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts mardi en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant le «cynisme absolu» de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.
Les attaques qui ont visé les villes de Zaporijjia (sud), Kramatorsk (est), Dnipro (centre), Nikopol (centre-est), ont eu lieu alors que l'Ukraine a annoncé pour minuit (21H00 GMT) dans la nuit de mardi à mercredi un cessez-le-feu unilatéral qu'elle a invité Moscou à respecter également.
Peu avant l'entrée en vigueur de celui-ci, une attaque ukrainienne de drones sur la Crimée occupée a toutefois fait cinq morts, dans la localité de Dzhankoi, selon les autorités russes. La journée s'est également avérée sanglante du côté ukrainien, avec au moins 22 morts civils dans des frappes russes à travers le pays.
A Zaporijjia, 12 personnes ont été tuées dans une attaque décrite par Volodymyr Zelensky comme sans «aucune justification militaire». Quatre civils ont été tués à Dnipro et six autres à Kramatorsk, selon les autorités. Une personne a été tuée à Nikopol.
Quatre ans après le début de l'invasion russe en février 2022, Moscou avait pourtant annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire de 1945, qui doit être marquée par un défilé sur la Place rouge. «C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes», a dénoncé mardi Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Cinq morts dans une attaque ukrainienne en Crimée juste avant la trêve
Cinq personnes ont péri dans une attaque ukrainienne de drones en Crimée sous contrôle russe, a annoncé mercredi le chef des autorités locales, Sergey Aksyonov.
L'attaque a touché mardi soir la localité de Dzhankoi, a précisé cette source. Elle intervient alors que l'Ukraine, qui a elle-même fait état de 20 morts dans des frappes russes dans la journée, a annoncé une trêve unilatérale à compter de mercredi.
Source: AFP
Marco Rubio a parlé à son homologue russe au téléphone, selon Washington
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont appelés mardi et ont notamment discuté de la guerre en Iran et en Ukraine, selon le département d'Etat.
«Ils ont parlé de la relation entre la Russie et les Etats-Unis, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de l'Iran», a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un communiqué.
Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts en plein jour mardi en Ukraine, avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.
Source: AFP
Un bombardement russe fait au moins trois morts à Kramatorsk
Un bombardement russe a fait «au moins trois morts et cinq blessés» mardi à Kramatorsk, dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région ukrainienne de Donetsk, a indiqué le gouverneur de ce territoire.
«Vers 17H00, les Russes ont largué trois bombes sur le centre de Kramatorsk», a précisé le gouverneur Vadym Filachkine sur Telegram. Cette ville est visée depuis des mois par des attaques russes de plus en plus intenses.
Source: AFP
Zelensky dénonce le «cynisme absolu» de Moscou qui réclame une trêve tout en frappant l'Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi le «cynisme absolu» de la Russie qui demande un cessez-le-feu à l'occasion de la commémoration le 9 mai de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie tout en menant des frappes quotidiennes contre le pays.
Des frappes de missiles et de drones dans la nuit ont fait au moins 5 morts dans deux régions d'Ukraine, selon les autorités locales. «C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes» a-t-il dénoncé sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Au moins 5 morts dans dans des frappes russes sur deux régions d'Ukraine
Des frappes russes sur deux régions d'Ukraine ont fait au moins 5 morts, dont des secouristes, et des dizaines de blessés, ont indiqué mardi les autorités locales.
Dans la région de Poltava, dans le centre-est du pays, une attaque de drone et de missile a tué quatre personnes et en a blessé 31, a précisé un responsable régional. Dans la région de Kharkiv, dans l'est du pays, une personne est morte et deux autres ont été blessées, selon le parquet.
Source: AFP
L'Ukraine décrète une trêve dès mercredi, avant celle voulue par Moscou
L'Ukraine a décrété un cessez-le-feu à partir de mercredi, deux jours avant la trêve annoncée par Moscou pour les commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale, avertissant qu'elle riposterait alors à toute attaque russe.
Alors que l'armée russe a menacé de lancer «une frappe massive de missiles» sur Kiev en cas de violation de la cessation des hostilités déclarée les 8 et 9 mai, le président ukrainien a répondu lundi soir en annonçant «un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 (21H00 GMT, ndlr) dans la nuit du 5 au 6 mai».
«Nous agirons de manière réciproque à partir de ce moment-là, a prévenu Volodymyr Zelensky. Il est temps que les dirigeants russes prennent des mesures concrètes pour mettre fin à leur guerre, d"autant plus que le ministère russe de la Défense estime qu"il ne peut organiser de parade à Moscou sans la bonne volonté de l'Ukraine», a ajouté le président ukrainien, qui a atterri ensuite à Bahreïn pour une visite consacrée à la coopération sécuritaire.
La Russie commémore chaque année la Journée de la Victoire soviétique contre l'Allemagne nazie en 1945 en organisant un vaste défilé militaire sur la place Rouge à Moscou. Or l'Ukraine, en riposte à des bombardements qui se sont intensifiés ces dernières semaines, a multiplié ses envois de drones vers le territoire russe, l'un de ces engins éventrant même la façade d'un immeuble résidentiel de luxe dans l'ouest de Moscou.
Source: AFP
Zelensky arrive à Bahreïn pour des discussions sur la coopération en matière de sécurité (source ukrainienne)
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé lundi à Bahreïn pour des discussions sur la «coopération en matière de sécurité», a indiqué à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.
«Nous avons atterri. L'objectif de la visite est la coopération en matière de sécurité», a déclaré cette source sous couvert d'anonymat, sans autre précision. Depuis le début de la guerre avec l'Iran provoquée par des frappes américano-israéliennes le 28 février, plusieurs pays du Golfe ont sollicité l'aide de l'Ukraine pour abattre des drones et missiles iraniens tirés sur leurs territoires, selon Kiev.
Source: AFP
L'Ukraine va observer sa propre trêve avec la Russie les 5 et 6 mai (Zelensky)
L'Ukraine va observer sa propre trêve avec la Russie les 5 et 6 mai, a déclaré lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après l'annonce par Moscou d'une trêve unilatérale avec l'Ukraine à l'occasion des commémorations du 9 mai 1945.
«A ce jour, il n'y a eu aucune demande officielle adressée à l'Ukraine concernant les modalités d'une cessation des hostilités dont il est question sur les réseaux sociaux russes», a indiqué Volodymyr Zelensky dans un message publié sur la plateforme X. «A cet égard, nous annonçons un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 dans la nuit du 5 au 6 mai».
Source: AFP
La Russie menace d'une «frappe massive de missiles» sur Kiev
La Russie a menacé lundi de lancer une «frappe massive de missiles» sur Kiev si l'Ukraine viole un cessez-le-feu les 8 et 9 mai ordonné par le président Vladimir Poutine pour coïncider avec les commémorations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.
«Si le régime de Kiev tente de mettre en oeuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations du 81e anniversaire de la Victoire lors de la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué diffusé sur le service de messagerie MAX, soutenu par le Kremlin.
Source: AFP
La Russie menace d'une «frappe massive de missiles» sur Kiev
La Russie a menacé lundi de lancer une «frappe massive de missiles» sur Kiev si l'Ukraine viole un cessez-le-feu les 8 et 9 mai ordonné par le président Vladimir Poutine pour coïncider avec les commémorations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.
«Si le régime de Kiev tente de mettre en œuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations du 81e anniversaire de la Victoire lors de la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué diffusé sur le service de messagerie MAX, soutenu par le Kremlin.
Source: AFP