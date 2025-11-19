Les Etats-Unis et la Russie auraient élaboré un plan en 28 points pour la paix en Ukraine et en Europe, selon le portail d'information Axios. Il s'inspirerait du plan Gaza de Donald Trump.

Etats-Unis et Russie ont préparé en secret un plan de paix pour l'Ukraine

1/6 Les Etats-Unis et la Russie auraient élaboré en secret un plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. (Photo d'archives d'août) Photo: AFP

Sandra Marschner

Washington et Moscou ont-ils élaboré en secret un plan de fin de guerre en Ukraine? C'est ce qu'affirme le portail d'information américain Axios. Se référant à des fonctionnaires américains et russes, Axios écrit qu'un plan en 28 points a été élaboré par les deux nations.

Ce plan secret s'inspirerait de l'accord de Trump sur Gaza. Un haut fonctionnaire russe s'est montré très optimiste auprès d'Axios. Un sentiment partagé à la Maison Blanche. Un fonctionnaire a déclaré au portail d'information que «le président a clairement indiqué qu'il était temps d'arrêter les tueries et de conclure un accord pour mettre fin à la guerre».

La sécurité pour l'Europe comme objectif principal

«Le président Trump pense qu'il y a une chance de mettre fin à cette guerre insensée si l'on fait preuve de flexibilité», explique ce même fonctionnaire. Une telle flexibilité pourrait désormais être obtenue dans ce fameux plan élaboré en 28 points. Selon Axios, ceux-ci peuvent être répartis en quatre catégories:

Paix en Ukraine

Garanties de sécurité

Sécurité en Europe

Relations futures des Etats-Unis avec la Russie et l'Ukraine

L'objectif principal du plan a été exposé à Axios par l'envoyé spécial russe Kirill Dmitriev: «Comment pouvons-nous enfin obtenir une sécurité durable en Europe, et pas seulement en Ukraine?» Outre la fin de la guerre en Ukraine, il s'agit également de rétablir les relations entre les Etats-Unis et la Russie, a-t-il encore expliqué.

Principes issus de la rencontre en Alaska

Les principes sur lesquels Trump et le président russe Vladimir Poutine s'étaient mis d'accord en août lors de leur rencontre en Alaska devraient servir de référence. La question de savoir comment aborder des questions controversées comme le contrôle des territoires dans l'est de l'Ukraine reste toutefois ouverte.

Jusqu'à présent, les précédents pourparlers de paix ont toujours échoué, la Russie n'ayant pas renoncé à ses exigences maximales vis-à-vis de l'Ukraine. Alors que Trump s'est engagé à geler le cours du front en Ukraine, Poutine a continué à revendiquer plus que les régions conquises jusqu'à présent en Ukraine.

Dmitriev et Witkoff auraient élaboré le plan

Selon les informations d'Axios, la force motrice pour l'élaboration du plan serait l'envoyé de Trump, Steve Witkoff. Celui-ci aurait discuté en détail du plan avec Kirill Dmitriev lors de la visite du député russe à Miami fin octobre. L'envoyé spécial russe a eu des mots élogieux pour ses homologues américains: «Nous avons le sentiment que la position russe est vraiment entendue.»

Selon Kirill Dmitriev, une version écrite du plan devrait être disponible avant une prochaine rencontre entre Trump et Poutine. La date d'un tel sommet reste toutefois incertaine – les plans à Budapest ayant été mis en attente jusqu'à présent.

Les Etats-Unis veulent convaincre l'Ukraine et les Européens

Mais qu'en est-il de l'Ukraine elle-même et de ses partenaires européens? Un fonctionnaire ukrainien a indiqué au portail d'information que Witkoff avait discuté du plan avec le conseiller à la sécurité nationale de Zelensky, Roustem Oumierov, lors d'une réunion à Miami au début de cette semaine.

Et les Etats-Unis veulent également faire accepter le plan aux Européens. Car contrairement aux efforts déployés jusqu'à présent par notre continent en vue d'un plan de paix, la Russie ne se sent pas négligée, a souligné Kirill Dmitriev à Axios. Un fonctionnaire américain a confirmé qu'il allait désormais informer les partenaires européens.