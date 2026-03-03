Von der Leyen et Zelensky discutent du pétrole russe bloqué

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va s'entretenir dans l'après-midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la sécurité énergétique, en plein bras de fer entre Kiev et la Hongrie sur un oléoduc de pétrole russe bloqué.

La Hongrie et la Slovaquie accusent l'Ukraine de traîner les pieds pour rouvrir cet oléoduc Droujba, endommagé en janvier. Pour mettre la pression, le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a décidé de bloquer un prêt de l'UE à l'Ukraine de 90 milliards d'euros, au grand dam de Bruxelles et de Kiev.

Mardi, la Commission européenne a indiqué poursuivre ses contacts avec l'Ukraine et dialoguer avec la Slovaquie et la Hongrie sur la sécurité de leur approvisionnement.

Sans faire explicitement le lien avec l'oléoduc Droujba, une porte-parole de la Commission a indiqué qu'Ursula von der Leyen échangerait au téléphone dans l'après-midi avec Volodymyr Zelensky à propos de la «sécurité énergétique».

Source: AFP