Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
«Notre détermination et notre foi ont grandi.»
Vingt-neuf jours après les premières frappes sur Téhéran, le ton monte encore d’un cran. Pour marquer ce cap symbolique, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est adressé à la nation. Et son message se veut sans ambiguïté: la menace est désormais frontale.
En amont, des informations publiées par le «Washington Post» laissaient entendre que l’option d’un déploiement de troupes au sol, longtemps débattue, pourrait se concrétiser. Une perspective que Téhéran suit de très près. «Les forces iraniennes attendent l’arrivée de troupes américaines au sol pour les réduire en cendres et punir définitivement leurs alliés dans la région», a averti Mohammad Bagher Ghalibaf, cité par «The Guardian».
«Nos bombardements se poursuivent. Nos missiles sont prêts. Notre détermination et notre foi ont grandi», affirme encore le président du Parlement. Plus troublant encore: dans son discours, il qualifie désormais le conflit en cours de «guerre mondiale».
«Les États-Unis formulent leurs exigences en quinze points et cherchent à obtenir par la guerre ce qu’ils n’ont pas réussi à atteindre autrement», a-t-il lancé. Avant d’ajouter: «Nous sommes engagés dans une grande guerre mondiale et devons nous préparer à un chemin long et difficile jusqu’à la victoire.»
Pour l’heure, ni Israël ni les États-Unis n’ont réagi publiquement à ces déclarations.
Bahreïn interdit la navigation de nuit dans ses eaux territoriales
Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a annoncé dimanche l'interdiction de la navigation de nuit face «à l'agression flagrante iranienne», en référence aux frappes qui visent ce petit archipel de la péninsule arabique et ses voisins du Golfe depuis plus d'un mois.
L'interdiction de navigation, qui prend effet «aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre», s'étend de 18h à 4h du matin (heures locales) a précisé le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
La Syrie annonce avoir repoussé une attaque de drone venue d'Irak contre une base américaine
Le vice-ministre syrien de la Défense a annoncé que les forces de son pays avaient repoussé dimanche une attaque de drones en provenance d'Irak, qui visait une base américaine dans le nord-est de la Syrie.
La base américaine de Qasrak, dans la province de Hassaké, «a été attaquée par quatre drones lancés depuis le territoire irakien», a déclaré le responsable syrien, Sipan Hamo, sur X, ajoutant que «les drones ont été abattus sans faire de victimes».
«Nous tenons l'Irak pour responsable et l'appelons à empêcher la répétition d'attaques qui menacent notre stabilité», a ajouté le vice-ministre.
Source: AFP
Téhéran affirme que Washington prépare une attaque terrestre
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré dimanche que les Etats-Unis planifiaient une offensive terrestre tout en menant publiquement des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre.
«L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre», a affirmé Mohammad Bagher Ghalibaf dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Irna.
Source: AFP
Les bureaux d'une télévision qatarie visés par une frappe à Téhéran
La chaîne d'information qatarie Al Araby a annoncé dimanche qu'un missile israélien avait frappé l'immeuble abritant son bureau à Téhéran, provoquant des dégâts.
Des images tournées à l'intérieur du bureau montraient des fenêtres brisées, des éclats de verre et des débris. A l'extérieur, des bâtiments voisins étaient endommagés et les rues couvertes de débris.
«Le Croissant-Rouge iranien a fait état de 10 blessés lors de l'attaque», affirme le communiqué, précisant que la frappe a été «menée au moyen d'un missile tiré depuis un drone». Il ajoute que «mettre en danger des journalistes ou les considérer comme des cibles est contraire au droit international et aux Conventions de Genève».
Source: AFP
L'Iran condamne Israël pour avoir tué trois journalistes libanais
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné dimanche la frappe israélienne qui a tué la veille trois journalistes libanais. Ces morts constituent un «assassinat ciblé» et une «violation flagrante du droit international», a déclaré Abbas Araghchi sur sa chaîne officielle Telegram.
Source: AFP
Des frappes américaines et israéliennes touchent un port iranien
Des frappes américaines et israéliennes ont touché dimanche un quai d'un port iranien proche du détroit d'Ormuz, faisant cinq morts, a rapporté l'agence de presse officielle Irna.
«L'ennemi américano-sioniste a mené une attaque criminelle contre le quai de Bandar Khamir, faisant cinq morts et quatre blessés», a déclaré Irna.
Source: AFP
L'Iran attaque des sites industriels majeurs dans le Golfe
Une attaque iranienne contre l'usine d'Aluminium Bahrain (Alba) a fait deux blessés légers samedi, a annoncé dimanche le groupe bahreïni dans un communiqué cité par l'agence officielle BNA, l'Iran revendiquant ce bombardement ainsi qu'un autre aux Emirats arabes unis.
«L'entreprise confirme que deux employés d'Alba ont subi des blessures », indique le communiqué, ajoutant que le groupe «évalue actuellement l'ampleur des dégâts causés à ses installations».
Dans un communiqué cité par la radio-télévision d'Etat iranienne (Irib), les Gardiens de la Révolution ont revendiqué cette attaque commise «à l'aide de missiles et de drones», ainsi qu'une autre contre l'usine d'Emirates Aluminium (Emal) aux Emirats arabes unis.
Source: AFP
Le Pentagone se prépare à des opérations sur le terrain en Iran
Le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines sur le terrain en Iran, a rapporté samedi le Washington Post, citant des responsables américains, au moment où les Etats-Unis entreprennent un renforcement de leur posture au Moyen-Orient.
Deux puissantes explosions entendues depuis le nord de Téhéran
Deux puissantes explosions ont retenti dimanche à Téhéran, selon un journaliste de l'AFP présent dans le nord de la capitale iranienne.
Ces explosions se sont produites vers 7h20 (5h50 en Suisse), a rapporté ce journaliste, selon qui la défense aérienne iranienne est active dans le nord-est de la Téhéran.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce la mort d'un soldat au Sud-Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche la mort au combat d'un soldat dans le sud du Liban, le cinquième tué depuis la reprise des hostilités avec le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah.
«Le sergent Moshe Yitzchak Hacohen Katz, 22 ans, de New Haven, Connecticut, soldat du 890e bataillon de la brigade des parachutistes, est tombé au combat dans le sud du Liban», selon un communiqué de l'armée qui date le décès de samedi.
Source: AFP