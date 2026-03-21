Hors de lui, Netanyahu promet de «continuer à frapper» l'Iran

Le G7 demande à l'Iran «la fin immédiate et sans conditions» de ses attaques «injustifiables»

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont demandé samedi à l'Iran «la fin immédiate et sans condition» de ses attaques «injustifiables» contre les pays du Moyen-Orient. «Nous appelons à la fin immédiate et sans condition de toutes les attaques menées par le régime iranien», selon un communiqué des ministres des Affaires étrangères du G7.

L'Iran a riposté à la campagne aérienne américaine et israélienne, lancée le 28 février, en attaquant de nombreux pays de la région, visant à la fois des cibles militaires occidentales, mais aussi des infrastructures énergétiques et des installations civiles. Jusqu'ici, les différents pays attaqués par l'Iran n'ont pas riposté militairement.

«Stabilité des marchés de l'énergie»

«Nous soutenons le droit des pays attaqués de façon injustifiable par l'Iran ou par ses supplétifs à défendre leur territoire et à protéger leurs citoyens. Nous réaffirmons notre appui indéfectible à leur sécurité, à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale», ajoutent les ministres des Affaires étrangères.

Concernant la circulation dans le détroit d'Ormuz, artère pétrolière mondiale où le passage des navires est de fait interrompu, le G7 souligne «l'importance de la préservation des routes maritimes et de la sécurité de la navigation, notamment dans le détroit d'Ormuz et dans toutes les voies navigables clés associées, ainsi que de la sécurité et de la sûreté des chaînes d'approvisionnement et de la stabilité des marchés de l'énergie».

Source: AFP