Quelques heures avant un court cessez-le-feu accepté par les deux camps, la Russie et l'Ukraine ont échangé des frappes de drones. Au moins six personnes sont mortes cette nuit.

La Russie et l'Ukraine échangent des frappes avant la trêve de Pâques

La Russie et l'Ukraine échangent des frappes avant la trêve de Pâques

ATS Agence télégraphique suisse

La Russie et l'Ukraine ont échangé des frappes de drones dans la nuit de vendredi à samedi. Ces attaques interviennent seulement quelques heures avant un court cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe.

Cette trêve, annoncée par Vladimir Poutine a été acceptée par son homologue Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a toutefois prévenu samedi que Kiev répliquerait «coup pour coup» à toute violation de la trêve.

En Ukraine, visée par au moins 160 drones tirés par la Russie, quatre personnes ont trouvé la mort lors de frappes dans l'est et le sud du pays, selon Kiev. La région méridionale d'Odessa a été la plus durement touchée, deux personnes y sont mortes dans une frappe russe. Dans la région de Soumy, 14 personnes ont été blessées par des drones.

En Russie aussi

De l'autre côté du front, une vague de drones tirés par l'Ukraine sur la région russe de Krasnodar (sud) a provoqué un incendie dans un dépôt de pétrole et endommagé des immeubles résidentiels, selon les autorités. Deux personnes ont été tuées lors d'une frappe de drone ukrainien sur des territoires de la région de Donetsk sous contrôle russe.

Ces attaques sont intervenues alors que la Russie et l'Ukraine sont convenues d'un cessez-le-feu le temps de la Pâque orthodoxe, de samedi à 16h (15h en Suisse) à dimanche soir, selon le Kremlin.