Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Trump exclut un accord avec l'Iran malgré le coût de la guerre
Plus de deux semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, qui fait vaciller l'économie mondiale, le président américain Donald Trump a exclu à ce stade l'hypothèse d'un accord avec l'Iran.
Les Etats-Unis et Israël assurent avoir fortement affaibli la République islamique depuis qu'ils ont lancé, le 28 février, leur opération visant à détruire les programmes balistique et nucléaire iraniens, voire faire tomber le pouvoir. «L'Iran veut conclure un accord et je ne veux pas le faire parce que les termes de l'accord ne sont pas encore assez bons», a déclaré le président Trump, dans un entretien avec la chaîne américaine NBC.
Pour lui, ces termes doivent «être très solides» pour voir le jour et inclure l'engagement de Téhéran d'abandonner ses ambitions nucléaires. L'Iran a jusqu'ici rejeté toute discussion pour instaurer un cessez-le-feu dans ce conflit qui embrase la région et fait flamber les prix du pétrole.
Vendredi, des dirigeants ont défilé en plein coeur de Téhéran pour une marche pro-palestinienne, défiant leurs ennemis. Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême ayant succédé à son père tué au premier jour de la guerre, a lui-même été blessé dans les frappes et n'est toujours pas apparu publiquement.
S'il est vivant, ce que Donald Trump a dit «ne pas savoir», il devrait «se rendre», a estimé le président américain. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a de son côté assuré qu'il n'y avait «pas de problème avec le nouveau guide suprême».
Source: ATS
Les Gardiens de la Révolution jurent de «traquer et tuer» Netanyahu
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont juré dimanche de «traquer et tuer» le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au 16ème jour de la guerre entre la République islamique, Israël et les Etats-Unis.
«Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces», ont écrit les Gardiens sur leur site internet Sepah News.
Source: AFP
L'Iran dit avoir de «nombreuses preuves» d'attaques américaines depuis des bases au Moyen-Orient
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dans une interview publiée dimanche que Téhéran disposait de «nombreuses preuves» attestant que des bases américaines au Moyen-Orient sont utilisées pour cibler la République islamique.
«Nous avons de nombreuses preuves: il existe des images satellites et des opérations de surveillance électronique qui montrent que les bases des Etats-Unis dans cette région sont utilisées dans les attaques contre nous», a déclaré Abbas Araghchi au site d'information en arabe Al-Araby Al-Jadeed.
Le chef de la diplomatie a par ailleurs ajouté que des missiles avaient été tirés depuis les Emirats arabes unis pour attaquer l'île de Kharg, dans le Golfe, qui abrite le principal hub d'exportation d'or noir de l'Iran.
Source: AFP
Israël affirme qu'aucune négociation directe n'est prévue avec le Liban
Le chef de la diplomatie israélienne a affirmé dimanche qu'aucune négociation directe n'était prévue avec le Liban pour mettre fin à la guerre déclenchée le 2 mars par une attaque du Hezbollah vers Israël, après le lancement des frappes israélo-américaines sur l'Iran.
«La réponse est non», a déclaré le ministre Gideon Saar, interrogé par la presse sur d'éventuelles négociations entre Israël et le Liban.
Une source libanaise avait déclaré samedi que des négociations étaient «à l'ordre du jour» et que des préparatifs pour la formation d'une délégation étaient «en cours"» tout en relevant qu'il fallait aussi «un engagement israélien en faveur d'une trêve ou d'un cessez-le-feu».
Source: AFP
Le pape renouvelle son appel à la paix au Moyen-Orient
Le pape Léon XIV a renouvelé dimanche son appel à la paix au Moyen-Orient, demandant la fin de la guerre et la reprise du dialogue.
«Chers frères et soeurs, depuis deux semaines, les peuples du Moyen-Orient subissent les violences atroces de la guerre», a déclaré le souverain pontife américain lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican. «Je réitère ma solidarité avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans les attaques qui ont frappé des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles», a-t-il lancé.
La pape a souligné que la situation au Liban était particulièrement préoccupante. «Au nom des chrétiens du Moyen-Orient et de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, je m'adresse à ceux qui portent la responsabilité de ce conflit. Cessez le feu! Que les voies du dialogue soient rouvertes!», a-t-il lancé.
«La violence ne peut jamais mener à la justice, à la stabilité et à la paix que les gens attendent», a encore affirmé le pape.
Source: AFP
Arrestation de 20 personnes à Téhéran pour liens présumés avec Israël
Les autorités iraniennes ont arrêté 20 personnes dans le nord-ouest du pays pour coopération présumée avec Israël, selon l'agence de presse Fars, au 16e jour de la guerre au Moyen-Orient.
Dans la province d'Azerbaïdjan occidental, «20 personnes ont été placées en détention sur décision judiciaire» pour avoir «transmis des informations sur des sites militaires, policiers et sécuritaires à l'ennemi sioniste», écrit Fars en citant le procureur de la région, Hossein Majidi. Le pouvoir iranien a mené ces derniers jours des vagues d'arrestations pour des accusations liées à la guerre lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël, selon médias iraniens et ONG.
Le puissant chef de la police nationale, Ahmad Reza Radan, a averti plus tôt dans la semaine que les semeurs de troubles seraient traités comme des «ennemis» et abattus, affirmant que les forces de sécurité avaient «le doigt sur la gâchette».
L'Iran annonce régulièrement l'arrestation de personnes présentées comme des «espions» à la solde des Etats-Unis et d'Israël, ses deux ennemis jurés.
Source: ATS
Israël approuve une enveloppe budgétaire «d'urgence»
Le gouvernement israélien a approuvé une enveloppe de 827 millions de dollars pour des achats militaires d'«urgence», rapporte dimanche la presse israélienne, plus de deux semaines après le début de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
Cette enveloppe de 2,6 milliards de shekels a été décidée dans la nuit de vendredi à samedi par les ministres, lors d'une réunion téléphonique. Elle servira à des «achats sécuritaires» et à répondre «à des besoins urgents», indique notamment le quotidien de référence Haaretz, sans autre précision.
Selon le document du ministère des Finances soumis aux ministres et diffusé dimanche matin par plusieurs médias nationaux, dont la télévision N12, «vu l'intensité des combats, un besoin urgent et immédiat est apparu de fournir une réponse opérationnelle incluant l'acquisition de munitions, l'équipement en armements avancés et le renouvellement de stocks de combat critiques».
Il y est également indiqué qu'«il s'agit d'une décision d'urgence exceptionnelle destinée à répondre exclusivement aux besoins découlant de la conduite des combats». Cette enveloppe sera ponctionnée sur le budget de l'Etat, d'un montant total de 222 milliards de dollars, approuvé par le gouvernement le 12 mars et qui devrait être adopté d'ici le 31 mars par la Knesset (parlement), toujours selon la presse.
Source: ATS
Au Liban, des frappes israéliennes tuent au moins quatre personnes
Des frappes israéliennes nocturnes ont tué au moins quatre personnes dans le sud du Liban, selon les sources officielles, au 13ème jour de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Ce qui porte à 826 le nombre personnes tuées, dont 106 enfants, et plus de 830'000 déplacés.
Selon l'agence officielle Ani, l'armée israélienne a ciblé «un appartement dans un immeuble résidentiel» près de Saïda, principale ville du sud du Liban, faisant un mort. Un photographe de l'AFP a vu le troisième étage de l'immeuble dévasté, alors que que les pompiers tentaient d'y circonscrire un incendie à l'aube.
Des habitants des immeubles voisins se sont précipités dans la rue paniqués, certains portant avec eux leurs effets personnels. Saïda abrite le plus grand camp de réfugiés palestiniens du pays, Aïn el-Héloué, où Israël a affirmé avoir mené des frappes visant le Hamas palestinien, allié du Hezbollah.
Plus au sud, trois personnes ont été tuées dans une frappe israélienne nocturne contre le village de Qatrani, selon le ministère de la Santé. L'armée israélienne a annoncé avoir «frappé plusieurs sites de lancement» de roquettes dans cette région, «à partir desquels les terroristes du Hezbollah prévoyaient de lancer des roquettes de façon imminente sur Israël».
Source: AFP
Israël annonce avoir lancé «une vaste vague» de frappes dans l'ouest de l'Iran
Israël a annoncé dimanche avoir lancé «une vaste vague» de frappes dans l'ouest de l'Iran, au 16è jour de son offensive menée conjointement avec les Etats-Unis contre la République islamique.
L'armée a annoncé avoir «il y a peu de temps» lancé «une vaste vague de frappes contre des infrastructures du régime terroriste iranien dans l'ouest de l'Iran», dans un communiqué.
Source: AFP
De fortes explosions retentissent dans la capitale du Bahreïn
De fortes explosions ont retenti tôt dimanche matin à Manama, la capitale du Bahreïn, alors que l'Iran poursuit ses frappes contre ses voisins du Golfe, selon deux journalistes de l'AFP sur place.
Depuis le début de la guerre, le Bahreïn a dit avoir intercepté 125 missiles et 203 drones iraniens et déplore un bilan de deux morts. Dans les autres pays du Golfe, ces attaques ont fait 24 morts.
Source: AFP
Les Emirats ont le «droit de se défendre» mais choisissent la «retenue»
Les Emirats arabes unis ont «le droit de se défendre» contre les frappes iraniennes mais continuent de choisir «la retenue», a déclaré samedi soir le conseiller du président émirati, Anwar Gargash, sur X.
«Les Emirats arabes unis ont le droit de se défendre contre cette agression terroriste qui leur est imposée, mais ils continuent de privilégier la raison et la logique, de faire preuve de retenue et de chercher une issue pour l'Iran et la région», a-t-il écrit.
Les Emirats «ont déployé des efforts sincères jusqu'au tout dernier moment pour servir de médiateurs entre Washington et Téhéran afin d'éviter cette guerre», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trois nouvelles footballeuses iraniennes retirent leur demande d'asile en Australie
Trois membres supplémentaires d'une équipe de football féminin iranienne qui avaient demandé et obtenu l'asile en Australie ont décidé de retourner en Iran, après une première joueuse cette semaine, a indiqué dimanche le ministre australien de l'Intérieur Tony Burke.
«Trois membres de l'équipe iranienne de football féminin ont pris la décision cette nuit de rejoindre le reste de l'équipe et de retourner en Iran», a-t-il déclaré dans un communiqué.
Sept membres de la délégation féminine iranienne – six joueuses et un membre du staff – avaient demandé refuge en Australie après avoir été qualifiés de «traîtresses en temps de guerre» dans leur pays pour avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match disputé pendant le conflit en cours entre la République islamique et les Etats-Unis et leur allié Israël.
Source: AFP