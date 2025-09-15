Madrid annule un contrat pour des lance-roquettes israéliens

Le gouvernement espagnol annule un contrat de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes israéliens. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'embargo sur les contrats d'armement avec Israël, confirmé la semaine dernière par le Premier ministre Pedro Sánchez.

Le Premier ministre espagnol et chef du Parti socialiste, Pedro Sanchez, le 14 septembre 2025 Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement espagnol a annulé un contrat de près de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne, dans la foulée de l'embargo sur les contrats d'armement avec Israël confirmé la semaine dernière, selon des documents officiels consultés lundi par l'AFP.

Ce contrat, attribué à un consortium formé par des entreprises espagnoles, prévoyait l'acquisition de 12 exemplaires du système de lance-roquette de haute mobilité (SILAM), développé à partir du système Puls du groupe israélien Elbit Systems, selon le «Military Balance» de l'Institut international d'études stratégiques (IISS).

L'annulation de ce contrat, évoquée par la presse locale et le quotidien israélien Haaretz, a été formalisée sur la plateforme officielle espagnole recensant les contrats publics dans un document daté du 9 septembre dernier, a constaté un journaliste de l'AFP.

Une réflexion de fond

La veille, le Premier ministre Pedro Sánchez avait annoncé de nouvelles mesures destinées à «mettre un terme au génocide à Gaza», qui prévoyait notamment de «consolider juridiquement» l'embargo sur les contrats d'armement avec Israël, déjà appliqué de facto par le pays.

Le 9 septembre, l'annulation d'un autre contrat prévoyant notamment l'acquisition de 168 lanceurs de missiles antichars, qui devaient être fabriqués en Espagne sous licence d'une entreprise israélienne, a également été formalisée sur cette même plateforme, a constaté l'AFP. Il s'élevait à 287,5 millions d'euros, et son annulation avait déjà été annoncée dans la presse en juin dernier.

Selon le quotidien La Vanguardia, le gouvernement espagnol est actuellement lancé dans un vaste plan de réflexion pour se passer des armes mais aussi des technologies israéliennes dans ses forces armées. Contacté par l'AFP, le ministère espagnol de la Défense n'a pas réagi dans l'immédiat.

Des relations tendues

Le chef du gouvernement espagnol est l'une des voix européennes les plus critiques envers son homologue israélien Benjamin Netanyahu et les attaques menées contre Gaza en réponse à celle menée par le Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023.

Les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues depuis plusieurs mois. Israël n'a plus d'ambassadeur en Espagne depuis la reconnaissance de l'Etat de Palestine par l'exécutif de Pedro Sánchez en 2024, et Madrid a également rappelé son ambassadrice en Israël la semaine dernière, après les échanges très vifs entre les deux pays qui ont suivi l'annonce des nouvelles mesures défendues par le gouvernement espagnol.

Le ministère de l'Intérieur espagnol avait déjà décidé en avril de résilier un contrat d'achat de munitions à une entreprise israélienne, en partie sous la pression de la formation d'extrême gauche Sumar, partenaire gouvernemental des socialistes.

Le Centre Delàs, un institut de recherche basé à Barcelone spécialisé dans la sécurité et la défense, avait estimé en avril que Madrid avait attribué, depuis le début de la guerre à Gaza, 46 contrats d'une valeur de 1,044 milliard de dollars à des entreprises israéliennes, selon des données recueillies sur la plateforme d'appels d'offres publics.