«Une escalade inquiétante»
L'Ukraine dit avoir abattu un navire de la flotte fantôme russe

L'Ukraine affirme avoir attaqué un pétrolier russe en mer Noire mercredi. Le navire Dashan, considéré comme faisant partie de la «flotte fantôme» russe, aurait subi des dommages critiques selon une source du renseignement militaire ukrainien.
Publié: il y a 57 minutes
Volodymyr Zelensky lors d'un entretien bilatéral par visioconférence, depuis le palais Mariinsky, le 14 mars 2025 à Kyiv.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
AFP Agence France-Presse

L'Ukraine a de nouveau attaqué un pétrolier en mer Noire mercredi selon une source au sein des services de sécurité ukrainiens, affirmant que le navire fait partie de la «flotte fantôme russe».

Kiev, qui fait face à bientôt quatre années d'invasion russe massive, a intensifié récemment ses frappes contre les navires pétroliers qui circulent en mer Noire et qu'elle accuse d'être utilisés par Moscou pour contourner les sanctions occidentales et financer son offensive en Ukraine.

Mercredi, des drones navals «ont frappé en mer Noire le navire pétrolier Dashan, qui appartient à la 'flotte fantôme' de la Russie» et lui ont infligé «des dommages critiques», a indiqué à l'AFP une source au sein du renseignement militaire ukrainien GUR.

«Une escalade inquiétante»

Les forces ukrainiennes ont déjà revendiqué en novembre l'attaque de deux autres pétroliers à proximité des côtes turques, provoquant la colère d'Ankara qui a prévenu autant Kiev que Moscou que ces attaques en mer Noire représentent une «escalade inquiétante».

La Turquie, qui maintient ses relations autant avec Moscou que Kiev, contrôle le détroit du Bosphore, un passage clé pour le transport du grain ukrainien et du pétrole russe vers la Méditerranée.

Un important terminal pétrolier près du port de Novorossiïsk, dans le sud de la Russie, a également interrompu ses activités fin novembre après qu'une attaque de drone naval ukrainien a endommagé l'un de ses trois points d'amarrage.

