L'UE débloque 1,5 milliards pour son industrie de défense

L'UE a trouvé un accord sur un programme de soutien à l'industrie de défense, baptisé Edip. Doté de 1,5 milliard d'euros, il vise à favoriser des projets communs de 2025 à 2027, avec une limitation des composants non-UE à 35% du coût total.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 16 octobre 2025. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne est parvenue jeudi à trouver un accord au terme d'une longue négociation pour mettre en place un programme d'aide à l'industrie de défense en Europe, a annoncé le Conseil de l'UE.

Doté d'une enveloppe initiale de 1,5 milliard d'euros sous forme de dons, ce programme, baptisé Edip, doit permettre de favoriser le lancement de projets communs en matière de défense, sur la période 2025-2027, selon un communiqué.

«Cet accord constitue une étape majeure pour la sécurité du continent européen et le développement de notre industrie de défense», s'est félicité l'eurodéputé français François-Xavier Bellamy (droite), co-rapporteur du projet au Parlement européen. «L'Europe doit enfin être capable de se défendre par elle-même, et Edip a été conçu pour cela», s'est félicité de son côté l'autre co-rapporteur, Raphaël Glucksmann (gauche).

Un compromis trouvé

L'accord a été trouvé après de laborieuses discussions qui ont longtemps achoppé sur la question de la préférence européenne. Certains Etats membres étaient favorables à une plus grande flexibilité devant permettre à ce programme de financer également des investissements en armement hors de l'UE, notamment en provenance des Etats-Unis.

Un compromis a finalement été trouvé qui limite le coût des composants fabriqués en dehors de l'UE ou dans certains pays partenaires comme la Norvège, à 35% du coût total de l'investissement recherché.

«Edip va renverser la logique d'importation qui prévalait en Europe pour soutenir concrètement le renforcement de notre base industrielle», s'est encore félicité François-Xavier Bellamy. Les achats d'armes dans l'UE se font à plus de 60% en dehors de l'Union, essentiellement aux Etats-Unis, et Bruxelles cherche désormais à réduire cette dépendance à 45%

Une grande première

L'Ukraine sera également partie prenante du projet en bénéficiant de 300 millions d'euros au sein de l'enveloppe globale. Le Parlement européen, qui réclamait davantage de financements pour Edip, a indiqué avoir obtenu que la contribution financière des pays tiers qui participeront au programme, comme la Grande-Bretagne ou le Canada, viendront augmenter le budget initial.

Edip pose aussi pour la première fois les bases d'un cadre juridique qui facilitera investissements et achats en commun dans l'UE en matière de défense, une compétence du ressort des seuls Etats Il vient s'ajouter à de multiples initiatives déjà lancées par l'UE pour se réarmer et mieux défendre l'Ukraine face à la menace russe. La Commission européenne a ainsi dévoilé jeudi les grandes lignes d'une «feuille de route» devant renforcer la défense de l'Europe d'ici 2030.