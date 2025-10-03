Comment Poutine déjoue la défense antiaérienne américaine

La Russie dispose-t-elle désormais d'un nouvel atout dans la guerre en Ukraine? Selon une analyse, le Kremlin a modifié ses missiles balistiques, qui ont pourtant fait leurs preuves, afin qu'ils puissent déjouer le système de défense Patriot ultramoderne.

1/7 Poutine a-t-il une nouvelle arme miracle? Photo: AP

Sandra Marschner

Dans la guerre en Ukraine, une question devient de plus en plus cruciale: qui prendra l’avantage technologique et tactique avec des armes toujours plus sophistiquées? La guerre moderne est aussi une guerre de haute technologie.

Les drones dominent largement l’actualité du conflit: ils deviennent toujours plus efficaces et précis grâce à l’intelligence artificielle. Mais, dans l’épreuve de force stratégique, le missile balistique traditionnel peut aussi se transformer en arme décisive.

Le Kremlin en fait aujourd’hui la démonstration. Depuis plusieurs années, la Russie mise sur les missiles Iskander et sur les missiles hypersoniques Kinjal. Mais, selon le «Financial Times», Moscou aurait désormais modifié ces armes au point de contourner le système de défense ultramoderne Patriot.

Qu'est-ce qui a été modifié?

La transformation serait relativement simple, mais redoutablement efficace. Dans un entretien avec le «Financial Times», l’expert en armement Fabian Hoffmann estime que derrière cette évolution des missiles Iskander et Kinjal se cache une adaptation logicielle.

Plutôt que d’investir dans de coûteuses modifications techniques, il suffirait de revoir le système de guidage. Conséquence: ces missiles deviennent beaucoup plus difficiles à intercepter.

Que peuvent faire les missiles optimisés?

Les Iskander, capables d’atteindre 2600 km/h, réduisent déjà à quelques minutes le délai entre leur détection et l’impact, avec une portée de 500 kilomètres. Les Kinjal sont encore plus rapides: plus de 6000 km/h et une portée de 2000 kilomètres, selon les données russes. Ces missiles guidés peuvent changer de direction en plein vol.

Avec leur nouveau logiciel, ils deviennent surtout imprévisibles. En phase finale, juste avant l’impact, ils modifient brusquement leur trajectoire, parfois en entamant une plongée abrupte. D’autres manœuvres inattendues ont également été observées, souligne le «Financial Times».

Comment réagit le système Patriot?

Cette imprévisibilité représente un défi majeur pour les défenses aériennes. Même le système américain Patriot, considéré comme l’un des plus performants au monde et principal rempart de l’Ukraine, serait «perturbé».

Ses missiles d’interception peinent à calculer la trajectoire des projectiles russes optimisés. Un ancien responsable ukrainien a confié au «Financial Times» qu’il s’agissait d’un véritable game changer pour le Kremlin.

Quelles conséquences pour l'Ukraine?

Ce game changer se fait déjà sentir. Le taux d’interception des missiles balistiques par la défense ukrainienne a chuté: de 37% en août, il est tombé à 7% en septembre, selon le quotidien.

La Russie a même réduit l’usage des missiles balistiques lors de ses frappes récentes, signe que les versions optimisées sont particulièrement efficaces. Cet été, au moins quatre usines de drones situées dans l’agglomération de Kiev ont été sévèrement touchées par de tels missiles.

Par ailleurs, l’Ukraine devient de plus en plus dépendante du système Patriot. D’autres dispositifs, comme l’européen Iris-T, ont été détruits ou déplacés. Et le nombre, déjà limité, de batteries Patriot fournies par l’étranger diminue à mesure que les attaques se multiplient.