L'OTAN détruit un nouveau missile tiré depuis l'Iran

Un second missile tiré depuis l'Iran a été détruit par l'OTAN dans l'espace aérien turc, a affirmé lundi le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

«Un missile balistique tiré d'Iran et ayant pénétré l'espace aérien turc a été neutralisé par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. Des fragments du missile sont retombés dans des champs à Gaziantep. L'incident n'a fait ni victimes ni blessés», a précisé le ministère.

Source: AFP