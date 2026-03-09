DE
Dans l'espace aérien turc
L'OTAN détruit un nouveau missile tiré depuis l'Iran

L'Iran a confirmé le décès du Guide suprême Ali Khamenei dans les frappes menées par Israël et les Etats-Unis. Tandis que Téhéran menace les sites pétroliers de la région, Donald Trump menace le nouveau guide. Notre suivi des événements.
Publié: 11:30 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 217 au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.

  • Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.

  • De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.

  • Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.

  • Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%. 

il y a 47 minutes

L'OTAN détruit un nouveau missile tiré depuis l'Iran

Un second missile tiré depuis l'Iran a été détruit par l'OTAN dans l'espace aérien turc, a affirmé lundi le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

«Un missile balistique tiré d'Iran et ayant pénétré l'espace aérien turc a été neutralisé par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. Des fragments du missile sont retombés dans des champs à Gaziantep. L'incident n'a fait ni victimes ni blessés», a précisé le ministère.

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Source: AFP

il y a 53 minutes

Pas de pénurie de pétrole en Europe… pour le moment

Il n'y a pas de risque de «pénurie imminente d'approvisionnement en pétrole en Europe», a souligné la Commission européenne lundi, à propos de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'énergie.

«Tous les Etats membres doivent disposer de stocks d'urgence pour 90 jours. (...) Les Etats membres devront informer la Commission lorsqu'ils libèrent ces stocks. A notre connaissance, aucun Etat membre ne l'a fait pour l'instant», a indiqué une porte-parole de l'exécutif européen Anna-Kaisa Itkonen.

Source: AFP

il y a 51 minutes

Visite de Macron à bord du Charles de Gaulle ce lundi

Emmanuel Macron se rendra lundi après-midi à bord du porte-avions Charles de Gaulle, qui se trouve au large de la Crète, en Méditerranée orientale, où il a été dépêché pour faire face à la situation au Moyen-Orient, a indiqué l'Elysée.

Le président français, qui effectue lundi un déplacement à Chypre, échangera «avec les marins engagés au sein du groupe aéronaval», a-t-on précisé de même source. L'envoi du porte-avions vise à «renforcer les moyens militaires déjà présents dans la région pour prendre les dispositions pour la sécurité de la France, de ses ressortissants et de ses bases ainsi que celle de ses alliés dans la région.»

Source: AFP

il y a 57 minutes

Israël annonce avoir lancé une attaque «de grande ampleur» sur l'Iran

L'armée israélienne a annoncé lundi mener des frappes «de grande ampleur» visant des infrastructures à Téhéran, à Ispahan, dans le centre de l'Iran, ainsi que dans le sud du pays.

«Les forces de défense israéliennes viennent de lancer une vague de frappes de grande ampleur contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran, Ispahan et dans le sud de l'Iran», a indiqué un communiqué de l'armée, précisant que ces frappes étaient menées «simultanément» dans ces trois zones.

Source: AFP

12:15 heures

La désignation du nouveau guide a provoqué le «désespoir» des USA et d'Israël, affirme l'Iran

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ari Larijani, a estimé lundi que la nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père comme guide suprême avait provoqué le «désespoir» des Etats-Unis et d'Israël.

Sa désignation par l'Assemblée des experts «a réduit au désespoir les ennemis hostiles et bellicistes», a déclaré M. Larijani dans un message publié sur X.

Source: AFP

12:12 heures

Un mort en Israël après une salve de missiles iraniens

Les secouristes israéliens ont annoncé lundi la mort d'un homme d'environ 40 ans, tué sur un chantier de construction, après une salve de missiles iraniens sur le centre d'Israël qui a fait aussi un blessé grave.

«Immédiatement après l'activation des sirènes», des équipes de secours ont été dépêchées «sur plusieurs sites du centre d'Israël», notamment un chantier de construction, a déclaré le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, dans un communiqué.

Deux hommes «souffrant de blessures graves provoquées par des débris» ont été dégagés des décombres, et l'un est décédé peu après, a ajouté le MDA.

Source: AFP

11:12 heures

Plus de 300 personnes arrêtées au Qatar pour informations «trompeuses»

Les autorités du Qatar ont arrêté plus de 300 personnes «de diverses nationalités» pour publication d'images et d'«informations trompeuses» lors des attaques de l'Iran, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur. Elles «ont filmé et diffusé des séquences vidéo, et publié des informations trompeuses ainsi que des rumeurs», a affirmé le ministère. 

Ces arrestations font écho aux mesures prises dans d'autres pays du Golfe. A Bahreïn, par exemple, quatre personnes ont été arrêtées pour ces mêmes raisons. Le Koweït a arrêté trois personnes pour se moquer de la situation dans le pays.

D'autres pays du Golfe ont averti leur population face au risque de poursuites en cas de partage d'images sensibles ou de diffusion «d'informations non fiables», comme les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

Source: ATS

09:57 heures

L'Iran veut sanctionner la diaspora «collabo»

Les autorités iraniennes vont confisquer les actifs et imposer des sanctions aux membres de la diaspora iranienne soupçonnés de «collaborer» avec Israël et les Etats-Unis dans la guerre actuelle, a annoncé le pouvoir judiciaire lundi.

«Les Iraniens à l'étranger qui s'alignent, aident et collaborent avec l'ennemi agresseur américano-sioniste seront passibles de la confiscation de tous leurs biens et d'autres sanctions conformément à la loi», selon le bureau du procureur général, cité par Mizan Online, le média en ligne du pouvoir judiciaire.

Mizan fait référence à une législation adoptée après la guerre de 12 jours déclenchée en juin 2025 par Israël, à laquelle les Etats-Unis s'étaient brièvement joints en bombardant des sites nucléaires iraniens.

Source: ATS

08:43 heures

La Turquie va déployer six avions de chasse F-16 à Chypre-nord

Photo: Anadolu via Getty Images

Six avions de chasse F-16 ont été déployés lundi à Chypre-nord «pour renforcer la sécurité» de cette partie de l'île reconnue seulement par Ankara, a annoncé le ministère turc de la Défense.

«Compte tenu de l'évolution récente de la situation dans notre région et dans le cadre d'un plan progressif visant à renforcer la sécurité de la République turque de Chypre du Nord, six avions de chasse F-16 et des systèmes de défense aérienne ont été déployés à Chypre du Nord à compter d'aujourd'hui», a précisé le ministère dans un communiqué.

Source: AFP

07:50 heures

L'Iran frappe un complexe pétrolier à Bahreïn

Une frappe iranienne a provoqué un incendie dans le complexe pétrolier de la ville d'Al-Maameer à Bahreïn, a annoncé lundi un média d'Etat, la compagnie nationale Babco invoquant la clause de «force majeure» face aux attaques de Téhéran.

«Un incendie s'est déclaré à la suite de l'agression iranienne visant l'installation à Al-Maameer (également appelée Al-Mu'amirah), des dégâts matériels ont été signalés mais pas de victime recensée», a déclaré l'Agence de presse de Bahreïn dans une publication sur X, en précisant que les autorités avaient «entamé les opérations de lutte contre le feu».

Babco a de son côté notifié «un cas de force majeure» – qui la protège de pénalités et d'éventuels manquements contractuels vis-à-vis de ses clients – après «la récente attaque contre son complexe de raffinage», selon un communiqué du groupe.

Source: AFP

05:58 heures

Israël accusé d'utiliser «illégalement» du phosphore blanc

L'organisation Human Rights Watch (HRW) a accusé lundi Israël d'avoir utilisé «illégalement» du phosphore blanc sur des zones résidentielles peuplées dans le sud du Liban mardi, juste après la reprise du conflit entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah.

«L'armée israélienne a illégalement utilisé des munitions au phosphore blanc tirées à l'artillerie au-dessus d'habitations le 3 mars 2026, dans la localité de Yohmor, dans le sud du Liban», affirme l'ONG dans un communiqué.

HRW dit avoir «vérifié et géolocalisé sept images montrant des munitions au phosphore blanc» qui ont explosé «au-dessus d'une zone résidentielle» et des agents de la défense civile intervenant pour éteindre un incendie touchant des maisons, «qui a probablement été causé par des morceaux de feutre imprégnés de phosphore blanc».

Source: AFP

04:39 heures

L'Arabie saoudite dit avoir abattu quatre drones se dirigeant vers un champ pétrolier

Le ministère de la Défense de l'Arabie saoudite a indiqué lundi avoir abattu des drones se dirigeant vers le champ pétrolier de Shaybah (sud-est), près de la frontière émiratie.

«Quatre drones se dirigeant vers le champ pétrolier de Shaybah ont été interceptés et détruits», a indiqué le ministère sur X. Ce gisement avait déjà été ciblé dimanche par des drones, selon le royaume saoudien, régulièrement attaqué par Téhéran depuis le début de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran

Source: AFP

