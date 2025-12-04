L'OSCE doit jouer un rôle actif dans un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. En tant que président de l'organisation, le conseiller fédéral Ignazio Cassis entend augmenter la disponibilité de l'OCDE à cet effet, a-t-il déclaré Vienne.

Bientôt présidée par Cassis, l'OSCE pourrait observer un éventuel cessez-le-feu en Ukraine

Bientôt présidée par Cassis, l'OSCE pourrait observer un éventuel cessez-le-feu en Ukraine

Pour assurer la stabilité

ATS Agence télégraphique suisse

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pourrait endosser le rôle d'observatrice d'une éventuelle trêve, a déclaré le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Ignazio Cassis, qui prendra la présidence le 1er janvier pour un an. Les ministres de l'organisation se réunissent jeudi et vendredi à Vienne.

La réunion doit permettre de réfléchir à l'après-guerre, a déclaré le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide. C'est important, car les périodes d'après-guerre sont toujours plus longues que les conflits. Il ne faut pas qu'un nouveau rideau de fer divise l'Europe.

L'OSCE a pour objectif d'assurer la stabilité durable, la paix et la démocratie par le biais du dialogue politique. Elle est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde.