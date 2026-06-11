L'Iran contredit Trump et dit n'avoir approuvé aucun texte d'accord avec Washington

L'agence de presse iranienne Fars, citant une source anonyme, a indiqué jeudi que Téhéran n'avait pas approuvé de texte sur un éventuel accord avec les Etats-Unis.

«Aucun texte n'a été approuvé pour un protocole d'accord initial avec les Etats-Unis», a écrit Fars, citant une source présentée comme bien informée et proche de l'équipe de négociation iranienne.

De son côté, Donald Trump a assuré jeudi qu'un «très bon accord» avait été trouvé avec l'Iran et évoqué une possible signature en Europe dans les prochains jours, «une fois les documents finalisés.»

Le président américain, qui s'exprimait dans le Bureau ovale, a indiqué qu'il n'assisterait pas à cette signature, dont il a dit qu'elle pourrait avoir lieu dès «ce week-end» en présence du vice-président JD Vance.

Source: AFP