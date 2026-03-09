Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 217 au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 10 morts en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le barile et le gaz européen s'est envolé de 30%.
L'Iran frappe un complexe pétrolier à Bahreïn
Une frappe iranienne a provoqué un incendie dans le complexe pétrolier de la ville d'Al-Maameer à Bahreïn, a annoncé lundi un média d'Etat, la compagnie nationale Babco invoquant la clause de «force majeure» face aux attaques de Téhéran.
«Un incendie s'est déclaré à la suite de l'agression iranienne visant l'installation à Al-Maameer (également appelée Al-Mu'amirah), des dégâts matériels ont été signalés mais pas de victime recensée», a déclaré l'Agence de presse de Bahreïn dans une publication sur X, en précisant que les autorités avaient «entamé les opérations de lutte contre le feu».
Babco a de son côté notifié «un cas de force majeure» – qui la protège de pénalités et d'éventuels manquements contractuels vis-à-vis de ses clients – après «la récente attaque contre son complexe de raffinage», selon un communiqué du groupe.
Source: AFP
La Turquie va déployer six avions de chasse F-16 à Chypre-nord
Six avions de chasse F-16 ont été déployés lundi à Chypre-nord «pour renforcer la sécurité» de cette partie de l'île reconnue seulement par Ankara, a annoncé le ministère turc de la Défense.
«Compte tenu de l'évolution récente de la situation dans notre région et dans le cadre d'un plan progressif visant à renforcer la sécurité de la République turque de Chypre du Nord, six avions de chasse F-16 et des systèmes de défense aérienne ont été déployés à Chypre du Nord à compter d'aujourd'hui», a précisé le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
Israël accusé d'utiliser «illégalement» du phosphore blanc
L'organisation Human Rights Watch (HRW) a accusé lundi Israël d'avoir utilisé «illégalement» du phosphore blanc sur des zones résidentielles peuplées dans le sud du Liban mardi, juste après la reprise du conflit entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah.
«L'armée israélienne a illégalement utilisé des munitions au phosphore blanc tirées à l'artillerie au-dessus d'habitations le 3 mars 2026, dans la localité de Yohmor, dans le sud du Liban», affirme l'ONG dans un communiqué.
HRW dit avoir «vérifié et géolocalisé sept images montrant des munitions au phosphore blanc» qui ont explosé «au-dessus d'une zone résidentielle» et des agents de la défense civile intervenant pour éteindre un incendie touchant des maisons, «qui a probablement été causé par des morceaux de feutre imprégnés de phosphore blanc».
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir abattu quatre drones se dirigeant vers un champ pétrolier
Le ministère de la Défense de l'Arabie saoudite a indiqué lundi avoir abattu des drones se dirigeant vers le champ pétrolier de Shaybah (sud-est), près de la frontière émiratie.
«Quatre drones se dirigeant vers le champ pétrolier de Shaybah ont été interceptés et détruits», a indiqué le ministère sur X. Ce gisement avait déjà été ciblé dimanche par des drones, selon le royaume saoudien, régulièrement attaqué par Téhéran depuis le début de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran
Source: AFP
Le pétrole flambe de 30%, les bourses d'Asie dévissent
Le baril de pétrole a flambé lundi de 30% et dépassé 115 dollars, une envolée historique provoquée par la prolongation du conflit au Moyen-Orient et le blocage persistant du détroit d'Ormuz. Les bourses asiatiques ont dévissé dans la foulée.
Vers 03h30 (en Suisse), le baril de West Texas Intermediate (WTI, référence du marché américain), s'envolait de 30,04%, à 118,21 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, flambait de 27,54% à 118,22 dollars. Depuis le début de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, le WTI s'est apprécié de 70%, du jamais vu sur une période aussi courte.
«Les perturbations de l'approvisionnement s'intensifient, les données de suivi des navires confirmant l'arrêt du trafic maritime», observe Lloyd Chan, de la banque MUFG, parlant de «choc pétrolier». «Les Emirats arabes unis, le Koweït et l'Irak ont réduit leur production de pétrole, l'Irak annonçant à lui seul une baisse d'environ 3 millions de barils/jour», insiste-t-il.
Dans la foulée de l'envolée spectaculaire du pétrole, les bourses d'Asie ont décroché de concert. Vers 03h30 à la bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei perdait 6,97% à 51'740 points. A Séoul, l'indice Kospi dévissait de 6,61%, Taïpei lâchait 5,7%, Sydney 3,67% et l'indice hongkongais Hang Seng abandonnait 2,87%.
Source: AFP
32 civils blessés dans une attaque de drone iranien à Bahreïn
Une attaque de drone iranien a blessé 32 civils, dont quatre grièvement, lundi à l'aube à Sitra, au Bahreïn, selon le ministère de la Santé cité par l'agence Bahrein News Agency.
«L'attaque perpétrée par un drone iranien maléfique contre la région de Sitra à l'aube a fait 32 blessés parmi les civils, qui sont pris en charge conformément aux protocoles médicaux en vigueur. Parmi eux, quatre cas sont graves, dont des enfants ayant nécessité une intervention chirurgicale», a écrit le ministère.
Une adolescente de 17 ans a été grièvement blessée à la tête et aux yeux, et deux enfants de 7 et 8 ans ont été sérieusement atteint à leurs membres inférieurs, a-t-il précisé, ajoutant que le plus jeune des blessés est âgé de deux mois.
Source: AFP
Israël dit frapper des «infrastructures du régime» au centre de l'Iran
L'armée israélienne a indiqué lundi matin avoir lancé une nouvelle vague de frappes visant des «infrastructures du régime» au centre de l'Iran, la première depuis l'annonce de l'élection du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.
Les forces israéliennes ont «entamé une vague supplémentaire de frappes sur les infrastructures du régime de terreur iranien au centre de l'Iran», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Explosion dans la banlieue sud de Beyrouth
Une forte explosion a retenti lundi dans la banlieue sud de Beyrouth, a rapporté un journaliste de l'AFP, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient et en pleine intensification du conflit entre Israël et le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran.
Le correspondant a aperçu d'épais nuages de fumée s'élevant de la banlieue sud après l'explosion. Ce quartier, bastion du Hezbollah dont les habitants ont reçu l'ordre d'évacuer par l'armée israélienne, a été bombardé par Israël au cours de la semaine écoulée, mais n'avait pas été frappé depuis samedi.
Source: AFP
Les Etats-Unis ordonnent à leur personnel diplomatique de quitter l'Arabie saoudite
Les Etats-Unis ont annoncé dimanche qu'ils ordonnaient à leur personnel diplomatique non essentiel de quitter l'Arabie saoudite qui subit des frappes iraniennes en représailles aux attaques par Washington et Israël.
Le département d'Etat a déclaré dans un avis aux voyageurs qu'il avait «ordonné aux employés non essentiels du gouvernement américain et aux membres de leur famille de quitter l'Arabie saoudite en raison des risques pour leur sécurité».
Source: AFP
Nouvelles salves de missiles et de drones contre les pays du Golfe
Le Koweït fait face lundi à l'aube à une nouvelle attaque de missiles et de drones et de fortes explosions ont retenti à Doha, capitale du Qatar, au dixième jour de la guerre entre l'Iran, Israël et les Etats-Unis.«Les défenses aériennes koweïtiennes font actuellement face à des attaques de missiles et de drones hostiles», a annoncé le ministère de la Défense, cité par l'agence koweïtienne Kuna.
Dimanche, le Koweït avait déjà été visé par sept missiles et cinq drones qui avaient fait deux morts, selon les autorités. Les projectiles avaient notamment visé les réservoirs de carburant de l'aéroport international de l'émirat.
A Doha, des journalistes de l'AFP ont entendu lundi à l'aube de fortes explosions à travers la ville, elle aussi ciblée ces derniers jours par des drones et des missiles iraniens. Le ministère de la Défense qatari a indiqué avoir intercepté un missile.
A Bahreïn, trois personnes ont été blessées dimanche par des débris de missiles, une station de dessalement a été touchée par «une attaque de drones» iraniens, selon le ministère de l'Intérieur. «L'attaque iranienne» n'a «pas eu d'impact sur les réserves d'eau ou les capacités du réseau», ont toutefois précisé les autorités.
Source: AFP
L'Iran lance sa première salve de missiles vers Israël après l'élection de son nouveau guide suprême
L'Iran a tiré lundi une première salve de missiles vers Israël après l'élection du nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a annoncé la radio-télévision d'Etat Irib.
«Les missiles iraniens de défense répondent au troisième guide de la République islamique», a indiqué l'Irib sur son compte Telegram, montrant le fuselage d'un projectile frappé de l'inscription «sous ton commandement Seyyed Mojtaba», une référence religieuse chiite.
Cette salve est la «30e vague de l'Opération Promesse honnête 4» et «a visé des bases américaines terroristes dans la région et des bases sionistes dans le nord" d'Israël, a précisé l'agence officielle Irna citant les Gardiens de la Révolution iraniens.
En Israël, un porte-parole du Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a dit qu'une femme avait été légèrement blessée à la tête à la suite de la chute des débris d'un missile intercepté dans la région de Rishon LeZion (centre).
Source: AFP