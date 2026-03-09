L'Iran frappe un complexe pétrolier à Bahreïn

Une frappe iranienne a provoqué un incendie dans le complexe pétrolier de la ville d'Al-Maameer à Bahreïn, a annoncé lundi un média d'Etat, la compagnie nationale Babco invoquant la clause de «force majeure» face aux attaques de Téhéran.

«Un incendie s'est déclaré à la suite de l'agression iranienne visant l'installation à Al-Maameer (également appelée Al-Mu'amirah), des dégâts matériels ont été signalés mais pas de victime recensée», a déclaré l'Agence de presse de Bahreïn dans une publication sur X, en précisant que les autorités avaient «entamé les opérations de lutte contre le feu».

Babco a de son côté notifié «un cas de force majeure» – qui la protège de pénalités et d'éventuels manquements contractuels vis-à-vis de ses clients – après «la récente attaque contre son complexe de raffinage», selon un communiqué du groupe.

