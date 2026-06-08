L'Iran annonce cesser ses frappes contre Israël

«Israël et l'Iran doivent immédiatement cesser de tirer»

Donald Trump a affirmé lundi que l'Iran et Israël "(cherchaient) à conclure un cessez-le-feu immédiat", alors que les deux pays ont repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.

«Les négociations finales sur la 'paix' se poursuivent, sous réserve que l'ignorance ou la stupidité ne viennent pas s'y opposer», a ajouté sur son réseau Truth Social le président américain, qui ne cache pas ses désaccords avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Le blocus restera en place, avec toute sa force et son effet, jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu. Les choses devraient aller vite».

Quelques minutes auparavant, dans un autre message, le milliardaire républicain avait estimé qu'«Israël et l'Iran (devaient) immédiatement cesser de tirer».

Source: AFP