L'Iran accuse Trump de saboter la paix avec ses frappes

L'Iran dit que la diplomatie avec les Etats-Unis a été «mise à mal» par les frappes
Le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé mercredi que les Etats-Unis avaient porté atteinte aux efforts diplomatiques en cours visant à mettre fin à la guerre, après de nouvelles frappes américaines contre des cibles dans le sud de l'Iran.
«Malheureusement, les Etats-Unis nuisent à ce processus diplomatique par les messages contradictoires qu'ils envoient, leurs changements répétés de position et d'exigences et, pire encore, par leurs violations répétées du cessez-le-feu», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, dans un message vidéo relayé par les médias iraniens. «Tout processus diplomatique est mis à mal par le recours à la force et par des actions illégales sur le terrain», a-t-il ajouté.
Source: AFP
20'000 personnes privés d'eau après les frappes américaines (télévision d'Etat)
Quelque 20'000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable à Sirik, ville portuaire du sud de l'Iran, après des bombardements américains sur deux réservoirs, a indiqué mercredi la télévision d'Etat iranienne.
Les Etats-Unis ont mené des frappes dans la nuit sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm, sur la côte sud de l'Iran dans le détroit d'Ormuz toujours bloqué, après qu'un hélicoptère américain a été abattu dans le Golfe.
«Malheureusement après cette attaque, 20'000 habitants de la région ont été privés d'eau potable, et avec les températures oscillant entre 45 et 50 degrés, les conditions sont extrêmement difficiles» pour eux, a indiqué un responsable de la compagnie des eaux locale, selon la télévision d'Etat.
«Les ressources en eau souterraine sont insuffisantes» pour remplacer les réservoirs endommagés, a-t-il précisé. L'Iran a dénoncé des frappes américaines conduites «sous un faux prétexte», et répondu par des attaques de missiles visant la Jordanie et Bahreïn, pays alliés des Etats-Unis.
Source: AFP
Téhéran somme les pays du Golfe d'empêcher les frappes américaines contre l'Iran
Téhéran a jugé mercredi que les pays du Golfe avaient «la responsabilité légale et morale» de mettre un terme aux attaques américaines menées contre l'Iran depuis leur territoire, justifiant de nouvelles frappes iraniennes contre les pays voisins abritant des bases américaines.
Le ministère des Affaires étrangères iranien a «réaffirmé la responsabilité légale et morale de tous les pays de la région (...) d'empêcher l'armée américaine et Israël d'utiliser leur territoire ou leurs installations pour planifier, organiser, exécuter ou soutenir des actions hostiles contre l'Iran», dans un communiqué.
Le ministère a averti que l'Iran «n'hésiterait pas à exercer son droit inhérent à la légitime défense» en visant notamment les bases et installations logistiques utilisées pour les opérations contre l'Iran.
Source: AFP
L'armée jordanienne dit avoir abattu cinq missiles iraniens
L'armée jordanienne a fait savoir mercredi matin qu'elle avait détruit cinq missiles iraniens qui ciblaient Azraq, où se situe une base américaine.
«Nous avons intercepté et abattu cinq missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Azraq (...) Il n'y a eu aucune victime ni dégât matériel», a indiqué l'armée.
Plus tôt, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient dit avoir pris pour cible en Jordanie «une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d'Azraq, d'après un média d'Etat iranien.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit viser des «cibles aériennes hostiles»
L'armée du Koweït a dit viser des «cibles aériennes hostiles» au-dessus de son territoire mercredi matin après que l'Iran et les Etats-Unis ont échangé des frappes à la suite de la destruction d'un hélicoptère américain.
«L'état-major général de l'armée annonce que les systèmes de défense aérienne koweïtiens sont actuellement en train de viser des cibles aériennes hostiles», a indiqué l'armée sur X sans préciser leur provenance.
Source: AFP
Les Gardiens iraniens disent avoir ciblé une base américaine en Jordanie
Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé mercredi une base américaine en Jordanie, après des frappes américaines contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz répondant à l'attaque d'un hélicoptère Apache.
Les Gardiens, armée idéologique iranienne, «ont visé et détruit quatre cibles majeures, notamment des groupes de chasseurs F35 sur une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d'Azraq en Jordanie, ont-ils indiqué dans un communiqué publié par un média d'Etat.
Source: AFP
Sirènes déclenchées à Bahreïn après une attaque annoncée par l'Iran
Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a indiqué mercredi que les sirènes d'alerte aérienne avaient été déclenchées après l'annonce d'une attaque par l'Iran contre une base américaine dans le pays.
«Les sirènes ont été déclenchées», a indiqué le ministère sur X, demandant aux «citoyens et résidents de rester calmes et de se rendre dans l'abri le plus proche».
Source: AFP
Les Gardiens annoncent une attaque de drones sur une base américaine à Bahreïn
Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir lancé une attaque de drones contre une base américaine à Bahreïn, après des frappes américaines contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz, promettant des «réponses plus fortes» à venir, a rapporté la télévision d'Etat.
En réponse à des attaques américaines sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm ayant notamment «endommagé un pylône de télécommunications à Sirik et détruit deux réservoirs d'eau dans la ville», «des combattants navals des Gardiens de la révolution ont lancé une attaque de drones contre la Ve flotte» américaine abritée dans une base de Bahreïn, a indiqué l'armée idéologique iranienne.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir accompli une série de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé mardi soir avoir accompli une série de frappes contre l'Iran, dans un communiqué diffusé sur X.
Les forces américaines «ont mené, le 9 juin, des frappes en légitime défense contre l'Iran, sur ordre du commandant en chef, en réponse à la destruction, la veille, d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine», a écrit le Centcom, le Commandement central pour le Moyen-Orient.
«Les forces du Centcom ont frappé des installations de défense aérienne, des postes de contrôle au sol et des sites de radars de surveillance iraniens situés près du détroit d'Ormuz», poursuit le communiqué.
Source: AFP
Des médias iraniens font état d'une nouvelle série de frappes près du détroit d'Ormuz
Plusieurs médias iraniens ont fait état d'une nouvelle série d'attaques attribuées aux Etats-Unis mercredi matin, après que Washington a annoncé des frappes en réponse à l'attaque d'un hélicoptère américain.
Des explosions ont été signalées sur l'île de Qeshm et la ville portuaire de Bandar Abbas, bordant toutes deux le détroit d'Ormuz.
Source: AFP