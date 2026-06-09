DE
FR

Tensions maximales
L'Iran accuse Trump de saboter la paix avec ses frappes

Après 100 jours de guerre et deux mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu déjà très fragilisé, la région menace de s'embraser une nouvelle fois au Moyen-Orient, mettant en danger la volonté de Donald Trump d'arriver à un accord avec Téhéran.
Publié: 09.06.2026 à 21:50 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
DIMITRI_FACE.jpg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
il y a 33 minutes

L'Iran dit que la diplomatie avec les Etats-Unis a été «mise à mal» par les frappes

Le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé mercredi que les Etats-Unis avaient porté atteinte aux efforts diplomatiques en cours visant à mettre fin à la guerre, après de nouvelles frappes américaines contre des cibles dans le sud de l'Iran.

Photo: IMAGO/SOPA Images

«Malheureusement, les Etats-Unis nuisent à ce processus diplomatique par les messages contradictoires qu'ils envoient, leurs changements répétés de position et d'exigences et, pire encore, par leurs violations répétées du cessez-le-feu», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, dans un message vidéo relayé par les médias iraniens. «Tout processus diplomatique est mis à mal par le recours à la force et par des actions illégales sur le terrain», a-t-il ajouté.

Source: AFP

il y a 36 minutes

20'000 personnes privés d'eau après les frappes américaines (télévision d'Etat)

Quelque 20'000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable à Sirik, ville portuaire du sud de l'Iran, après des bombardements américains sur deux réservoirs, a indiqué mercredi la télévision d'Etat iranienne.

Les Etats-Unis ont mené des frappes dans la nuit sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm, sur la côte sud de l'Iran dans le détroit d'Ormuz toujours bloqué, après qu'un hélicoptère américain a été abattu dans le Golfe.

«Malheureusement après cette attaque, 20'000 habitants de la région ont été privés d'eau potable, et avec les températures oscillant entre 45 et 50 degrés, les conditions sont extrêmement difficiles» pour eux, a indiqué un responsable de la compagnie des eaux locale, selon la télévision d'Etat.

«Les ressources en eau souterraine sont insuffisantes» pour remplacer les réservoirs endommagés, a-t-il précisé. L'Iran a dénoncé des frappes américaines conduites «sous un faux prétexte», et répondu par des attaques de missiles visant la Jordanie et Bahreïn, pays alliés des Etats-Unis.

Source: AFP

07:01 heures

Téhéran somme les pays du Golfe d'empêcher les frappes américaines contre l'Iran

Téhéran a jugé mercredi que les pays du Golfe avaient «la responsabilité légale et morale» de mettre un terme aux attaques américaines menées contre l'Iran depuis leur territoire, justifiant de nouvelles frappes iraniennes contre les pays voisins abritant des bases américaines.

Le ministère des Affaires étrangères iranien a «réaffirmé la responsabilité légale et morale de tous les pays de la région (...) d'empêcher l'armée américaine et Israël d'utiliser leur territoire ou leurs installations pour planifier, organiser, exécuter ou soutenir des actions hostiles contre l'Iran», dans un communiqué.

Le ministère a averti que l'Iran «n'hésiterait pas à exercer son droit inhérent à la légitime défense» en visant notamment les bases et installations logistiques utilisées pour les opérations contre l'Iran.

Source: AFP

06:07 heures

L'armée jordanienne dit avoir abattu cinq missiles iraniens

L'armée jordanienne a fait savoir mercredi matin qu'elle avait détruit cinq missiles iraniens qui ciblaient Azraq, où se situe une base américaine.

«Nous avons intercepté et abattu cinq missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Azraq (...) Il n'y a eu aucune victime ni dégât matériel», a indiqué l'armée.

Plus tôt, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient dit avoir pris pour cible en Jordanie «une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d'Azraq, d'après un média d'Etat iranien.

Source: AFP

05:46 heures

L'armée du Koweït dit viser des «cibles aériennes hostiles»

L'armée du Koweït a dit viser des «cibles aériennes hostiles» au-dessus de son territoire mercredi matin après que l'Iran et les Etats-Unis ont échangé des frappes à la suite de la destruction d'un hélicoptère américain.

«L'état-major général de l'armée annonce que les systèmes de défense aérienne koweïtiens sont actuellement en train de viser des cibles aériennes hostiles», a indiqué l'armée sur X sans préciser leur provenance.

Source: AFP

04:30 heures

Les Gardiens iraniens disent avoir ciblé une base américaine en Jordanie

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé mercredi une base américaine en Jordanie, après des frappes américaines contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz répondant à l'attaque d'un hélicoptère Apache.

Les Gardiens, armée idéologique iranienne, «ont visé et détruit quatre cibles majeures, notamment des groupes de chasseurs F35 sur une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d'Azraq en Jordanie, ont-ils indiqué dans un communiqué publié par un média d'Etat.

Source: AFP

04:03 heures

Sirènes déclenchées à Bahreïn après une attaque annoncée par l'Iran

Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a indiqué mercredi que les sirènes d'alerte aérienne avaient été déclenchées après l'annonce d'une attaque par l'Iran contre une base américaine dans le pays.

«Les sirènes ont été déclenchées», a indiqué le ministère sur X, demandant aux «citoyens et résidents de rester calmes et de se rendre dans l'abri le plus proche».

Source: AFP

03:23 heures

Les Gardiens annoncent une attaque de drones sur une base américaine à Bahreïn

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir lancé une attaque de drones contre une base américaine à Bahreïn, après des frappes américaines contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz, promettant des «réponses plus fortes» à venir, a rapporté la télévision d'Etat.

En réponse à des attaques américaines sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm ayant notamment «endommagé un pylône de télécommunications à Sirik et détruit deux réservoirs d'eau dans la ville», «des combattants navals des Gardiens de la révolution ont lancé une attaque de drones contre la Ve flotte» américaine abritée dans une base de Bahreïn, a indiqué l'armée idéologique iranienne.

Source: AFP

03:21 heures

L'armée américaine dit avoir accompli une série de frappes contre l'Iran

L'armée américaine a annoncé mardi soir avoir accompli une série de frappes contre l'Iran, dans un communiqué diffusé sur X.

Les forces américaines «ont mené, le 9 juin, des frappes en légitime défense contre l'Iran, sur ordre du commandant en chef, en réponse à la destruction, la veille, d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine», a écrit le Centcom, le Commandement central pour le Moyen-Orient.

«Les forces du Centcom ont frappé des installations de défense aérienne, des postes de contrôle au sol et des sites de radars de surveillance iraniens situés près du détroit d'Ormuz», poursuit le communiqué.

Source: AFP

02:48 heures

Des médias iraniens font état d'une nouvelle série de frappes près du détroit d'Ormuz

Plusieurs médias iraniens ont fait état d'une nouvelle série d'attaques attribuées aux Etats-Unis mercredi matin, après que Washington a annoncé des frappes en réponse à l'attaque d'un hélicoptère américain.

Plusieurs cargos sont toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas.
Photo: keystone-sda.ch

Des explosions ont été signalées sur l'île de Qeshm et la ville portuaire de Bandar Abbas, bordant toutes deux le détroit d'Ormuz.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus