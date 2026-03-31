Les autorités irakiennes cherchent une journaliste kidnappée

Une journaliste étrangère a été enlevée mardi soir à Bagdad, selon le ministère de l'Intérieur irakien. Une course-poursuite a permis l'arrestation d'un suspect et la saisie d'un véhicule des ravisseurs.

AFP Agence France-Presse

Une journaliste étrangère a été enlevée mardi en Irak par des «inconnus», a annoncé le ministère irakien de l'Intérieur, une source sécuritaire disant à l'AFP que les faits s'étaient produits dans la capitale Bagdad.

«Une journaliste étrangère a été kidnappée par des inconnus» dans la soirée et les forces de sécurité s'emploient à «garantir la libération» de cette femme, a précisé le ministère dans un communiqué.

Celui-ci n'a pas fourni de détails sur cette personne, sa nationalité, ni le lieu où elle a été enlevée. Il a déclaré avoir déclenché une opération pour retrouver les ravisseurs après avoir reçu des informations ayant fait état de l'enlèvement.

«Les efforts se poursuivent»

Une course-poursuite a conduit à l'interception d'un véhicule «appartenant aux ravisseurs, qui s'est renversé alors qu'ils tentaient de fuir. Les forces de sécurité ont pu arrêter l'un des suspects et saisir l'un des véhicules utilisés pour le crime», a ajouté le ministère.

«Les efforts se poursuivent pour retrouver les autres individus impliqués et garantir la libération de la journaliste enlevée», selon la même source. Par le passé, Bagdad était tristement célèbre pour les enlèvements et les tentatives d'enlèvement mais leur nombre a diminué à mesure que la situation sécuritaire de l'Irak s'est améliorée ces dernières années. L'universitaire israélo-russe Elizabeth Tsourkov a été kidnappée dans la capitale irakienne en 2023. Elle a été détenue pendant deux ans avant d'être libérée l'an dernier.



