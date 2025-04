Au menu de ce jeudi 10 avril: le secret bancaire et les journalistes, la Suède prend exemple sur la Suisse, le CICR et les Etats-Unis, l'absence de Valérie Dittli et pour finir un peu de hockey.

Les journalistes d'investigations étrangers craignent les poursuites judiciaires lors de leurs enquêtes. Photo: Shutterstock

1 La Suisse fait fuir les journalistes

Des journalistes étrangers d'investigation évitent la Suisse par crainte de poursuites judiciaires, rapportent jeudi les journaux «24 heures» et la «Tribune de Genève». Ils ont publié des enquêtes sur des clients criminels de banques et ont fait état de liens entre les banques et la mafia ou des régimes étrangers. «Publier des informations bancaires est un délit en Suisse», si celles-ci sont obtenues par violation du secret bancaire, indique dans les journaux la directrice du centre italien pour les enquêtes journalistiques IRPI, Cecilia Anesi. Elle fait partie des plus de 100 journalistes qui ont révélé, au début 2022, des informations confidentielles sur les clients à risque de Credit Suisse.

2 La Suède veut s'inspirer de la Suisse

Après une visite de deux jours en Suisse, le ministre suédois de l'immigration Johan Forssell dit jeudi dans la «Neue Zürcher Zeitung» et Blick vouloir s'inspirer des procédures de naturalisation helvétiques. «Chez nous, il n'y a presque rien à faire pour devenir suédois», déclare-t-il dans la NZZ. Lors de sa visite, Johan Forssell s'est fait expliquer le fonctionnement des tests de naturalisation pratiqués dans certaines communes de Suisse. «La Suède veut créer une incitation à apprendre le suédois, à respecter la législation et à chercher un travail», lance le ministre à Blick.

3 Les Etats-Unis donnent encore au CICR

Le financement du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) par les Etats-Unis n'a pour l'instant pas été supprimé, indique jeudi dans «Le Temps» son directeur Pierre Krähenbühl. «Mais nous ne connaissons pas encore les intentions de l'administration actuelle pour l'avenir» et «l'impact sur notre organisation de la perte de la contribution américaine serait significatif», car elle représente 25% du budget de l'ONG, ajoute-t-il. Même si le CICR obtient ce financement non pas par le biais de l'agence américaine de développement international (USAID), mais par le Département américain d'Etat, «nous avons néanmoins pris des mesures préventives à hauteur de 50 millions de francs», en gelant notamment de nouveaux recrutements, poursuit Pierre Krähenbühl.

4 Les comptes du canton de Vaud, sans Valérie Dittli

Les comptes du canton de Vaud sont présentés jeudi matin. Ce ne sera pas Valérie Dittli qui sera derrière le pupitre, puisqu'elle a été récemment évincée du Département des finances en raison de dysfonctionnements pointés dans ses services par un audit. Ce sont les membres de la délégation aux affaires financières qui la remplaceront, à savoir la présidente du gouvernement Christelle Luisier, le ministre en charge des finances par intérim Frédéric Borloz et la cheffe de la santé Rebecca Ruiz. Le budget 2024 tablait sur un déficit de près de 250 millions de francs. Les comptes devraient certainement être à nouveau dans le rouge.

5 Les Dragons en finale dès ce soir?

Battu 2-1 mardi à Lausanne, Fribourg-Gottéron bénéficie d'un deuxième puck de finale jeudi soir en demi-finale des play-off de la National League de hockey sur glace. Les Dragons auront l'occasion de conclure cette série, dans laquelle ils mènent désormais 3-2, devant leur public. Dans l'autre partie, les Zurich Lions, qui mènent également 3-2 face à Davos, devront s'imposer dans les Grisons pour valider leur ticket pour la finale. Quant à Ajoie, il aura l'opportunité de sauver sa place dans l'élite à domicile. Les Jurassiens ont le vent en poupe, après s'être imposés 3-0 à Viège mardi pour mener 3-1 dans ce barrage.