Rares sont les voix qui s'élèvent publiquement pour dénoncer le pouvoir en Russie. Leonid Ivachov, ancien général russe et expert militaire, a néanmoins décider de régler publiquement ses comptes avec Vladimir Poutine dans une vidéo postée sur Telegram.

Un ex-général russe règle ses comptes avec Poutine sur Telegram

Natalie Zumkeller et Blicky IA

Leonid Ivachov figure reconnue de l’expertise militaire russe, s’est fait connaître pour ses critiques fermes contre l’intervention de Moscou en Ukraine. Avant même l’invasion du 24 février 2022, il avait publiquement rejeté les plans du président Vladimir Poutine.

Près de 1400 jours après le début du conflit, l'ex-responsable militaire, aujourd'hui âgé de 82 ans, a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il dresse un constat sévère. Il y qualifie la «opération militaire spéciale » d’«extrêmement stupide» et va même jusqu’à parler de «crime».

Une aviation civile «détruite»

Dans son intervention, Leonid Ivachov déplore les conséquences de la guerre pour la Russie sur le plan géopolitique. Le pays est «isolé sur la scène internationale», regrette-t-il. «A l’ONU, seuls six ou sept Etats soutiennent nos positions. Les autres s’abstiennent ou votent systématiquement contre nous.»

Il évoque également des difficultés internes: «Nous assistons à une crise économique, à une crise culturelle et une crise de la dimension spirituelle de la vie.»

L'aviation civile est également pointée du doigt par l'ancien responsable: «Elle s’est écroulée. Poutine n’a même pas indiqué combien d’avions nous possédons. J’ai cherché, encore et encore, et j’ignore toujours combien d’appareils civils peuvent réellement voler aujourd’hui. Deux? Trois? On nous promettait quinze avions pour 2025… je ne sais même pas si un seul a décollé.»

Pour pouvoir maintenir quelques avions en service, la Russie serait contrainte de démonter d'anciens appareils Airbus et Boeing pour récupérer des pièces. Pour Leonid Ivachov, c’est un symptôme évident du déclin russe: «Aujourd’hui, l’aviation civile est détruite.»

Le secteur spatial, dernier espoir, détruit

Le secteur de l'aéronautique spatiale n'est pas non plus épargné par l'analyse acerbe d'Ivachov. L'expert fustige la perte «du dernier domaine de haute technologie qu'il nous restait».

Il rappelle que la Russie disposait de deux rampes de lancement de vols habités à Baïkonour: «Sous prétexte d'économies, l’une d’elles a été transformée en musée. Le dernier lancement a eu lieu en novembre. Le complexe a ensuite été détruit. Nous n’avons plus de capacité permettant d'envoyer des équipages dans l'espace.» Une situation que l'ancien responsable militaire décrit comme «une catastrophe majeure».

Toutes ces dégradations, Leonid Ivachov les attribue à une seule et même cause: «L’événement clé qui explique tout ce qui se passe depuis 2022, c’est l’opération militaire spéciale», affirme-t-il. Il passe en revue les différents niveaux du conflit – tactique, opérationnel, stratégique et géopolitique – et estime que «les succès russes n’existent qu’au niveau tactique». A l’échelle opérationnelle, dit-il, «l’Ukraine riposte avec des missiles et des drones, grâce aux renseignements fournis par l’OTAN».

Poutine est responsable de tout

Leonid Ivachov dénonce par ailleurs un niveau d’éducation en recul, une recherche scientifique affaiblie, un système judiciaire «totalement corrompu», une stratégie de sécurité nationale inexistante et une situation démographique «catastrophique». Selon lui, Vladimir Poutine porte l’entière responsabilité de cette crise généralisée

«Tout le système est construit autour de Poutine, donc il est responsable de tout.» L'ex-général assure que rien n'est fait pour contrarier le chef du Kremlin dans ses plans. «ll vit dans une autre réalité, entouré d’éloges et de propagande. Il est persuadé d’être efficace, que l'armée russe est la meilleure du monde.»

Et l'expert de conclure: «Cette illusion dangereuse ne peut que mener à la catastrophe. Et l’histoire montre que lorsque les désastres ne sont pas traités, ils débouchent sur pire encore.»

Retentissement international

A l'international, le coup de gueule de Leonid Ivachov a suscité beaucoup d'intérêt. «Le général Ivachov a longtemps représenté la Russie de Poutine dans diverses conférences internationales», relève Olexander Scherba, ancien ambassadeur d’Ukraine en Autriche.

Il rappelle que l'ancien général avait, par exemple, participé à la conférence de Munich sur la sécurité. «L’entendre s’exprimer de cette manière, c'est remarquable.»