Réunion à La Haye aujourd'hui
L'Europe liste les réparations que Poutine doit à Zelensky

Des responsables européens se réunissent à La Haye pour approuver la création d'une Commission internationale des réclamations pour l'Ukraine. Cet organisme évaluera les demandes de réparations liées à l'invasion russe.
Publié: 12:09 heures
Réunion des membres de l'OTAN et de Volodymyr Zelensky le 15 décembre 2025 à Berlin, en Allemagne.
Photo: Getty Images
De hauts responsables européens se réunissent mardi pour approuver la mise en place d'un organisme international chargé de statuer sur les réparations à verser à l'Ukraine pour compenser l'invasion russe. L'instance sera basée à La Haye.

La «Commission internationale des réclamations pour l'Ukraine» évaluera et statuera sur les demandes de réparations, y compris sur les montants à verser, sachant qu'un «registre des dommages» existe déjà et a reçu environ 80'000 demandes d'indemnisation émanant de particuliers ou d'organisations.

La création de cet organisme doit être approuvée lors d'un sommet de haut niveau à La Haye, auquel participent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la cheffe de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, et le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset. La Suisse est représentée.

Le nouvel organisme siégera à La Haye, a indiqué avant à la presse le ministre des Affaires étrangères David van Weel. Le mécanisme d'indemnisation sera coordonné par le Conseil de l'Europe, instance dont la mission est de protéger les droits de l'homme sur le continent.

L'UE est divisée

La troisième étape consistera à créer un fonds d'indemnisation, mais le fonctionnement de cette partie cruciale du processus n'a pas encore été clarifié, notamment car la question de l'éventuelle utilisation des avoirs russes gelés.

Un plan européen pour utiliser ces avoirs est soutenu par de nombreux Etats membres de l'Union européenne dont l'Allemagne, mais se heurte à l'opposition ferme de la Belgique. Les dirigeants de l'UE doivent trancher lors d'un sommet qui débute jeudi.

Ces divergences sur les avoirs gelés s'étalent au moment où Donald Trump estime qu'un accord pour mettre fin de la guerre en Ukraine est «plus proche que jamais». Après deux jours de discussions avec de hauts responsables américains à Berlin, les négociations ont permis de réaliser de «réels progrès», selon Zelensky. «Les discussions sur la responsabilité, la réparation et la reconstruction doivent faire partie des pourparlers de paix», a déclaré Alain Berset aux journalistes à son arrivée à la réunion à La Haye.

