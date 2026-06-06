L'OTAN renforce sa présence en Finlande et en Suède avec des Forces terrestres avancées. Ces opérations, lancées samedi, visent à sécuriser le Grand Nord face aux tensions russes et aux intérêts chinois.

Les soldats de l'OTAN prennent position dans le Nord

Les soldats de l'OTAN prennent position dans le Nord

AFP Agence France-Presse

Des forces terrestres de l'OTAN ont démarré leurs opérations en Finlande et en Suède samedi, afin de renforcer la sécurité dans le Grand Nord, face à l'activité militaire russe et à l'intérêt de la Chine pour cette région, a indiqué l'Alliance. A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les deux pays nordiques avaient abandonné des décennies de non-alignement militaire pour devenir membres de l'OTAN. La Finlande a intégré l'Alliance en 2023 et la Suède en 2024.

Les opérations entamées samedi visent à soutenir la défense du flanc nord-est de l'OTAN. «Cette région est l'une des zones les plus importantes sur le plan stratégique», avec un environnement parmi les plus difficiles au monde, a souligné le général américain Alexus Grynkewich, le commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe.

Groupement tactique

La création des Forces terrestres avancées de l'OTAN en Finlande place un groupement tactique suédois à Boden, en Suède, ainsi qu'un élément multinational d'état-major à Rovaniemi, en Finlande. La décision de créer ces forces a été prise en 2024 par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OTAN lors du sommet de Washington. Leur mise en place a été achevée en moins de deux ans, souligne l'Alliance atlantique.

Les Forces terrestres avancées de l'OTAN en Finlande, ainsi qu'une autre mission baptisée Sentinelle arctique, visent à défendre le territoire de l'Alliance et «garantir la sécurité de l'Arctique et du Grand Nord, notamment au regard de l'activité militaire russe et de l'intérêt croissant de la Chine pour cette région», selon Alexus Grynkewich.



