En 2025, les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2900 milliards de dollars, soit une 11e année de hausse continue dans un contexte de conflits multiples, selon un rapport publié lundi. Les Etats-Unis, la Chine et la Russie en concentrent plus de la moitié.

Cela est du à trois pays en particulier

ATS Agence télégraphique suisse

Le monde a consacré près de 2900 milliards de dollars aux dépenses militaires en 2025, marquant une 11e année consécutive de croissance sur fond de conflits multiples, selon un rapport de référence publié lundi. Les trois principaux contributeurs – les Etats-Unis, la Chine et la Russie – ont représenté plus de la moitié du total, à 1480 milliards de dollars.

La hausse a atteint 2,9% en un an en dépit d'un recul des dépenses militaires américaines, selon le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Les Etats-Unis ont dépensé 954 milliards de dollars, soit 7,5% de moins qu'en 2024.

Guerre en Ukraine

Cette baisse est toutefois principalement due au fait qu'aucune nouvelle aide financière militaire à l'Ukraine n'a été approuvée, contrairement aux trois années précédentes. Elle devrait d'ailleurs être de courte durée, car le Congrès américain a approuvé des dépenses de plus de 1000 milliards de dollars pour 2026, et celles-ci pourraient atteindre 1500 milliards de dollars en 2027 si la proposition budgétaire de Donald Trump est adoptée.

Le principal moteur de cette augmentation mondiale (+14%, à 864 milliards de dollars) est venu de l'Europe, qui comprend la Russie et l'Ukraine. En Russie, les dépenses ont augmenté de 5,9% pour atteindre 190 milliards de dollars, soit 7,5% du PIB. L'Ukraine, quant à elle, a augmenté ses dépenses de 20% pour atteindre 84,1 milliards de dollars, soit 40% du PIB.

Dans la région Asie-Océanie, les dépenses ont totalisé 681 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,5% par rapport à 2024 – la plus forte hausse annuelle depuis 2009. Le «principal acteur» de la région est la Chine, qui a augmenté ses dépenses chaque année au cours des trois dernières décennies et a dépensé environ 336 milliards de dollars en 2025, relève le chercheur du Sipri.