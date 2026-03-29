Le Pakistan annonce des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis

Le Pakistan a annoncé qu’il accueillerait dans les prochains jours des discussions entre les États-Unis et l’Iran. «Le Pakistan se réjouit vivement que l’Iran comme les Etats-Unis aient exprimé leur confiance dans son rôle de médiateur», a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, lors d’une allocution télévisée.

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Ces échanges doivent intervenir après une réunion de hauts diplomates de la Turquie, de l’Egypte et de l’Arabie saoudite à Islamabad, rapporte l’agence de presse Associated Press. Le gouvernement pakistanais n’a toutefois fourni aucun détail sur les modalités de ces discussions, ni précisé si elles se tiendraient de manière directe ou indirecte.