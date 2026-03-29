Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
Le Pakistan annonce des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis
Le Pakistan a annoncé qu’il accueillerait dans les prochains jours des discussions entre les États-Unis et l’Iran. «Le Pakistan se réjouit vivement que l’Iran comme les Etats-Unis aient exprimé leur confiance dans son rôle de médiateur», a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, lors d’une allocution télévisée.
Ces échanges doivent intervenir après une réunion de hauts diplomates de la Turquie, de l’Egypte et de l’Arabie saoudite à Islamabad, rapporte l’agence de presse Associated Press. Le gouvernement pakistanais n’a toutefois fourni aucun détail sur les modalités de ces discussions, ni précisé si elles se tiendraient de manière directe ou indirecte.
Netanyahu ordonne l'extension de la zone tampon dans le sud du Liban
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche avoir ordonné à l'armée israélienne «d'étendre la zone de sécurité» dans le sud du Liban, où elle mène des opérations contre le Hezbollah pro-iranien.
«Au Liban, j'ai ordonné à l'instant d'étendre davantage la zone de sécurité existante afin de neutraliser définitivement la menace d'invasion et d'éloigner de la frontière les tirs de missiles antichars», a déclaré Netanyahu dans une vidéo.
Source: AFP
Israël dit frapper des cibles «du régime terroriste iranien» à travers Téhéran
L'armée israélienne a annoncé dimanche soir mener des frappes contre diverses cibles liées au pouvoir iranien à travers Téhéran. «L'armée israélienne frappe actuellement des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran», a-t-elle indiqué dans un court communiqué.
Depuis minuit, l'armée a par ailleurs fait état de sept tirs de missiles iraniens vers Israël.
Source: AFP
Nouveau bilan: 1238 morts au Liban et plus d'un million de déplacés
Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 1238 personnes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, dont 124 enfants, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.
Rien que samedi et dimanche, 49 personnes ont été tuées, selon le ministère. Parmi elles, dix secouristes et trois journalistes.
Plus d'un million de personnes ont par ailleurs été déplacées à cause des bombardements et des ordres d'expulsion de l'armée israélienne.
Source: AFP
Sommé de quitter le Liban, l'ambassadeur iranien refuse d'écouter les ordres
L'ambassadeur de l'Iran au Liban ne se pliera pas à l'ordre d'expulsion des autorités libanaises qui lui avaient donné jusqu'à dimanche pour quitter le pays, a annoncé une source diplomatique iranienne à l'AFP.
Mohammad Reza Raeuf Sheibani «ne quittera pas le Liban, conformément à la volonté du président (du Parlement) Nabih Berri et du Hezbollah», a précisé cette source qui a souhaité conserver l'anonymat. Le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah avait appelé Beyrouth à revenir sur sa décision d'expulser l'ambassadeur, accusé d'ingérence sur le territoire libanais.
L'ordre d'expulsion intervient dans le cadre des pressions des autorités libanaises sur le Hezbollah et son parrain iranien.
Source: AFP
Au Koweït, dix militaires blessés dans une attaque d'un de leur camp
Dix militaires koweïtiens ont été blessés dans une attaque contre un site des forces armées de la petite monarchie du Golfe, a déclaré l'armée koweïtienne dans un communiqué dimanche.
«Au cours des dernières 24 heures, les forces armées ont détecté 14 missiles balistiques et 12 drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien», ont déclaré les forces armées.
L'une de ces attaques a visé un camp des forces armées «blessant 10 membres des forces armées qui reçoivent les soins nécessaires, et provoquant des dégâts matériels sur le site», selon la même source.
Source: AFP
Israël dit avoir frappé un site clé de production de missiles balistiques à Téhéran
L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir frappé à Téhéran un des deux sites utilisés par le ministère de la Défense pour produire des composants de missiles balistiques, au 30e jour de guerre au Moyen-Orient déclenchée par une offensive israélo-américaine contre la République islamique.
Au cours de la nuit de samedi, l'armée de l'air israélienne «a frappé un site central utilisé par le ministère iranien de la Défense pour produire des composants essentiels de missiles balistiques», indique un communiqué militaire.
«Ce site est l'un des deux seuls en Iran où étaient développés des éléments (...) destinés à l'assemblage et à la mise en service de missiles susceptibles d'être lancés vers l'Etat d'Israël», a ajouté l'armée.
Source: AFP
Début des entretiens entre le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Egypte
Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Turquie ont débuté dimanche à Islamabad des discussions quadripartites sur la guerre au Moyen-Orient, dans laquelle le Pakistan joue le rôle d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran.
Commencée dans l'après-midi, la réunion des ministres des Affaires étrangères de ces pays musulmans doit aborder «un éventail de questions, notamment les efforts visant à désamorcer les tensions dans la région», a indiqué le ministère pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar. Elle se poursuivra lundi.
Badr Abdelatty, pour l'Égypte, et Hakan Fidan, pour la Turquie, sont arrivés à Islamabad samedi soir, tandis que le chef de la diplomatie saoudienne, Fayçal ben Farhane, a atterri dimanche après-midi à Islamabad.
Source: AFP
Une zone industrielle dans une grosse ville israélienne serait touchée par un tir iranien
Plusieurs médias israéliens ont diffusé dimanche des images présentées comme celles d'une zone industrielle du sud d'Israël, d'où s'élève un épais nuage de fumée noire, après que l'armée a fait état du tir d'un missile iranien en direction du territoire.
Selon ces chaînes de télévision, il s'agirait de la zone industrielle de Ramat Hovav, au nord de Beersheva, principale ville du sud d'Israël, située dans le désert du Néguev.
De leur côté, les Gardiens iraniens de la Révolution ont affirmé dimanche avoir frappé ce complexe à l'aide de missiles balistiques. Cette frappe est une réponse aux «attaques de l'axe américano-sioniste contre les centres industriels de notre cher Iran», ont-ils déclaré dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Bahreïn interdit la navigation de nuit dans ses eaux territoriales
Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a annoncé dimanche l'interdiction de la navigation de nuit face «à l'agression flagrante iranienne», en référence aux frappes qui visent ce petit archipel de la péninsule arabique et ses voisins du Golfe depuis plus d'un mois.
L'interdiction de navigation, qui prend effet «aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre», s'étend de 18h à 4h du matin (heures locales) a précisé le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
«Notre détermination et notre foi ont grandi»
Vingt-neuf jours après les premières frappes sur Téhéran, le ton monte encore d’un cran. Pour marquer ce cap symbolique, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est adressé à la nation. Et son message se veut sans ambiguïté: la menace est désormais frontale.
En amont, des informations publiées par le «Washington Post» laissaient entendre que l’option d’un déploiement de troupes au sol, longtemps débattue, pourrait se concrétiser. Une perspective que Téhéran suit de très près. «Les forces iraniennes attendent l’arrivée de troupes américaines au sol pour les réduire en cendres et punir définitivement leurs alliés dans la région», a averti Mohammad Bagher Ghalibaf, cité par «The Guardian».
«Nos bombardements se poursuivent. Nos missiles sont prêts. Notre détermination et notre foi ont grandi», affirme encore le président du Parlement. Plus troublant encore: dans son discours, il qualifie désormais le conflit en cours de «guerre mondiale».
«Les États-Unis formulent leurs exigences en quinze points et cherchent à obtenir par la guerre ce qu’ils n’ont pas réussi à atteindre autrement», a-t-il lancé. Avant d’ajouter: «Nous sommes engagés dans une grande guerre mondiale et devons nous préparer à un chemin long et difficile jusqu’à la victoire.»
Pour l’heure, ni Israël ni les États-Unis n’ont réagi publiquement à ces déclarations.
La Syrie annonce avoir repoussé une attaque de drone venue d'Irak contre une base américaine
Le vice-ministre syrien de la Défense a annoncé que les forces de son pays avaient repoussé dimanche une attaque de drones en provenance d'Irak, qui visait une base américaine dans le nord-est de la Syrie.
La base américaine de Qasrak, dans la province de Hassaké, «a été attaquée par quatre drones lancés depuis le territoire irakien», a déclaré le responsable syrien, Sipan Hamo, sur X, ajoutant que «les drones ont été abattus sans faire de victimes».
«Nous tenons l'Irak pour responsable et l'appelons à empêcher la répétition d'attaques qui menacent notre stabilité», a ajouté le vice-ministre.
Source: AFP