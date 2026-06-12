Le Pakistan annonce un accord entre Trump et l'Iran

Le Premier ministre du Pakistan affirme qu'un accord sur un texte de paix a été «atteint»

Le Premier ministre du Pakistan Shehbaz Sharif a déclaré vendredi qu'un accord avait été «atteint» sur le texte d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

«Nous pouvons confirmer qu'un accord sur le texte final de l'accord de paix a été atteint et que le Pakistan maintenant travaille avec les deux parties pour finaliser les étapes suivantes», a écrit Shehbaz Sharif sur X. «La paix n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui», a-t-il dit.

«Saboter l'accord de paix»

L'Iran a lui-même affirmé vendredi qu'un accord avec les Etats-Unis n'avait «jamais été aussi proche», semblant vouloir calmer le jeu après un message furieux de Donald Trump accusant Téhéran de faire circuler un faux texte.

«Alors que le Pakistan déploie d'intenses efforts de médiation, nous avons pleinement conscience du fait qu'une campagne de désinformation incessante est menée par ceux qui veulent saboter l'accord de paix», a encore déclaré le ministre pakistanais.

Source: AFP