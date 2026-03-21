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24 heures pour partir
L'Arabie saoudite chasse l'attaché militaire iranien

L'Arabie saoudite a expulsé l'attaché militaire iranien et trois collaborateurs samedi, dénonçant les «attaques répétées» de Téhéran après des frappes en réponse aux actions israélo-américaines. Les diplomates ont 48 heures pour quitter le pays.
Publié: 21:44 heures
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Dernière mise à jour: 21:58 heures
Le prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, le 18 novembre 2025.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'Arabie saoudite a ordonné samedi à un diplomate iranien et à trois membres de son équipe de quitter le pays, alors que le pays est visé, comme les autres monarchies du Golfe, par des frappes de l'Iran en représailles aux attaques israélo-américaines.

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Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a fustigé «les attaques iraniennes répétées» et annoncé avoir «pris la décision de déclarer persona non grata l'attaché militaire de l'ambassade de la République islamique d'Iran, ainsi que trois membres de la mission militaire de l'ambassade». Ils ont 24 heures pour quitter le pays, selon cette source.


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