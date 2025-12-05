L'Allemagne maintient le service militaire volontaire après d'âpres débats au Bundestag. Cette décision vise à augmenter les effectifs de la Bundeswehr, actuellement bien en deçà des objectifs de l'OTAN.

AFP Agence France-Presse

Le Bundestag a donné son feu vert vendredi au maintien du service militaire basé sur le volontariat, au terme d'âpres débats au sein de la coalition sur le moyen de renforcer une armée en manque de recrues.

Les conservateurs (CDU-CSU) du chancelier Friedrich Merz souhaitaient au départ réintroduire une forme de conscription obligatoire pour les hommes et par tirage au sort, se heurtant à l'opposition du parti allié social-démocrate, de tradition plus pacifiste. La coalition a fini par s'entendre sur une version non-coercitive.

Le nouveau texte prévoit que tous les hommes de 18 ans pourront demander à faire un service militaire d'une durée minimum de 6 mois. Ils devront auparavant passer un examen médical et remplir un questionnaire sur leur disponibilité et leur volonté de servir dans l'armée. Les femmes pourront aussi s'inscrire sur la base du volontariat. Ces dispositions seront introduites à partir de mi-2027, a précisé un communiqué du ministère de la défense, sous réserve de l'acceptation par le Bundesrat, la chambre haute du parlement allemand.

Gros retard sur l'OTAN

Cette mesure doit permettre d'augmenter le nombre de volontaires, alors que le chancelier Friedrich Merz a selon ses termes pour ambition de bâtir l'armée conventionnelle la «plus puissante d'Europe» pour contrer la menace russe et compenser le désengagement du bouclier américain. Le service militaire devrait rester volontaire «si tout se passe aussi bien que nous l'espérons», a déclaré lors des débats le ministre de la Défense Boris Pistorius. Mais un élargissement du dispositif pourrait être nécessaire si la situation sécuritaire «venait à se détériorer» et que les objectifs en matière d'effectifs de la Bundeswehr n'étaient pas atteints, a-t-il ajouté.

Toutefois cette étape nécessiterait un nouveau vote au Bundestag. Le parti d'extrême droite AfD, les Verts et le parti de gauche Die Linke ont voté contre l'actuel texte. «Cette loi n'offre aucune garantie» que les soldats en service resteront sur le sol national, a dénoncé Desiree Becker, députée de Die Linke.

Les objectifs de l'Otan prévoient que l'Allemagne porte ses effectifs militaires à 460'000 soldats, dont 260'000 militaires d'active et 200'000 réservistes. La Bundeswehr en est loin, avec respectivement 182'000 et 49'000 soldats dans chaque catégorie. Pour moderniser l'armée allemande, mal équipée et en sous-effectif depuis des décennies, les députés avaient déjà adopté en mars un plan pour renforcer les dépenses militaires dans les années à venir.