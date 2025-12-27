DE
FR

Vœux de Nouvel An
Kim Jong Un glorifie «le sang» versé au côté des Russes en Ukraine

Kim Jong Un a adressé ses vœux de Nouvel An 2026 à Vladimir Poutine, mettant en avant l'alliance entre la Corée du Nord et la Russie, renforcée par leur coopération militaire en Ukraine depuis l'invasion russe en 2022.
Publié: 08:57 heures
|
Dernière mise à jour: 09:00 heures
Kim Jong Un s'est félicité du sang partagé de ses soldats avec la Russie en Ukraine.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Corée du nord et la Russie ont partagé «le sang, la vie et la mort» lors de la guerre en Ukraine, a souligné vendredi le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, en adressant ses vœux du Nouvel An 2026 au président russe Vladimir Poutine. Pyongyang a envoyé des milliers de soldats combattre au côté de Moscou dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine, lancée il y a bientôt quatre ans, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales.

Dans son message, publié vendredi par l'agence d'Etat KCNA, Kim Jong Un a déclaré que 2025 avait été une «année vraiment significative» dans l'alliance entre Pyongyang et Moscou, consolidée par le fait d'avoir «partagé le sang, la vie et la mort dans la même tranchée». La Corée du Nord n'a confirmé qu'en avril qu'elle avait déployé des troupes pour soutenir la campagne militaire de la Russie contre l'Ukraine et que des soldats nord-coréens avaient été tués au combat.

Vœux du Nouvel An

Plus tôt en décembre, Pyongyang a reconnu avoir envoyé des troupes pour déminer dans la région russe de Koursk, près de la frontière ukrainienne, en août 2025. Au moins neuf soldats d'un régiment du génie ont été tués durant ce déploiement de 120 jours, a reconnu Kim Jong Un dans un discours prononcé le 12 décembre lors du retour de l'unité.

A lire aussi
Le président russe salue l'«amitié invincible» avec Pyongyang
Une «fraternité militante»
Le président russe salue l'«amitié invincible» avec Pyongyang
Prisonniers en Ukraine, deux Nord-Coréens supplient de fuir au Sud
«Pour une nouvelle vie»
Prisonniers en Ukraine, deux Nord-Coréens supplient de fuir au Sud

Le dirigeant nord-coréen a adressé ses vœux du Nouvel An à Vladimir Poutine un jour après avoir ordonné l'augmentation de la production de missiles pour 2026. Pyongyang a considérablement augmenté ses essais de missiles ces dernières années visant, selon les analystes, à améliorer ses capacités de frappe de précision, à défier les Etats-Unis ainsi que la Corée du Sud, et à tester des armes pour les exporter vers l'allié russe.

La Corée du Nord et la Russie se sont rapprochées depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022. En plus d'envoyer des troupes combattre pour la Russie, Pyongyang a fourni à Moscou des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. En retour, la Russie envoie à la Corée du Nord une aide financière, des technologies militaires ainsi que des fournitures alimentaires et énergétiques, ont indiqué des analystes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus