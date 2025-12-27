Kim Jong Un a adressé ses vœux de Nouvel An 2026 à Vladimir Poutine, mettant en avant l'alliance entre la Corée du Nord et la Russie, renforcée par leur coopération militaire en Ukraine depuis l'invasion russe en 2022.

Kim Jong Un glorifie «le sang» versé au côté des Russes en Ukraine

La Corée du nord et la Russie ont partagé «le sang, la vie et la mort» lors de la guerre en Ukraine, a souligné vendredi le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, en adressant ses vœux du Nouvel An 2026 au président russe Vladimir Poutine. Pyongyang a envoyé des milliers de soldats combattre au côté de Moscou dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine, lancée il y a bientôt quatre ans, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales.

Dans son message, publié vendredi par l'agence d'Etat KCNA, Kim Jong Un a déclaré que 2025 avait été une «année vraiment significative» dans l'alliance entre Pyongyang et Moscou, consolidée par le fait d'avoir «partagé le sang, la vie et la mort dans la même tranchée». La Corée du Nord n'a confirmé qu'en avril qu'elle avait déployé des troupes pour soutenir la campagne militaire de la Russie contre l'Ukraine et que des soldats nord-coréens avaient été tués au combat.

Vœux du Nouvel An

Plus tôt en décembre, Pyongyang a reconnu avoir envoyé des troupes pour déminer dans la région russe de Koursk, près de la frontière ukrainienne, en août 2025. Au moins neuf soldats d'un régiment du génie ont été tués durant ce déploiement de 120 jours, a reconnu Kim Jong Un dans un discours prononcé le 12 décembre lors du retour de l'unité.

Le dirigeant nord-coréen a adressé ses vœux du Nouvel An à Vladimir Poutine un jour après avoir ordonné l'augmentation de la production de missiles pour 2026. Pyongyang a considérablement augmenté ses essais de missiles ces dernières années visant, selon les analystes, à améliorer ses capacités de frappe de précision, à défier les Etats-Unis ainsi que la Corée du Sud, et à tester des armes pour les exporter vers l'allié russe.

La Corée du Nord et la Russie se sont rapprochées depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022. En plus d'envoyer des troupes combattre pour la Russie, Pyongyang a fourni à Moscou des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. En retour, la Russie envoie à la Corée du Nord une aide financière, des technologies militaires ainsi que des fournitures alimentaires et énergétiques, ont indiqué des analystes.