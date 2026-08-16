Les frappes de dimanche en Russie et en Ukraine ont fait au moins 16 morts

Au moins 16 personnes ont été tuées dimanche dans les frappes de drones et de missiles en Russie et en Ukraine, qui ont notamment détruit un marché du livre à Kiev, tandis que Moscou a fait face à l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre.

En Russie, une vague de centaines de drones ukrainiens a causé la mort de cinq personnes dans une zone résidentielle de la région méridionale de Rostov, a rapporté sur Telegram le gouverneur Iouri Slousar. Trois autres personnes ont été tuées dans les régions de Belgorod, Koursk et Moscou et trois autres dans les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a qualifié l'attaque d'«une des plus massives de mémoire récente». Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir abattu 822 drones dans tout le pays au cours de la nuit. A Podolsk, près de Moscou, un nouvel entrepôt du géant russe du e-commerce Wildberries, a été touché dans la nuit.

En Ukraine, des drones et missiles russes ont tué deux personnes et blessé 14 autres dans une aciérie d'ArcelorMittal à Kryvyï Rig (centre-est). Cette usine, qui compte parmi les plus grands producteurs d'acier d'Ukraine, a annoncé avoir partiellement suspendu ses activités. Des frappes ont aussi visé d'autres régions, tuant deux personnes dans celle de Zaporijjia (sud) et une autre dans celle de Soumy (nord).

Source; AFP