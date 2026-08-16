Les frappes de dimanche en Russie et en Ukraine ont fait au moins 16 morts
Au moins 16 personnes ont été tuées dimanche dans les frappes de drones et de missiles en Russie et en Ukraine, qui ont notamment détruit un marché du livre à Kiev, tandis que Moscou a fait face à l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre.
En Russie, une vague de centaines de drones ukrainiens a causé la mort de cinq personnes dans une zone résidentielle de la région méridionale de Rostov, a rapporté sur Telegram le gouverneur Iouri Slousar. Trois autres personnes ont été tuées dans les régions de Belgorod, Koursk et Moscou et trois autres dans les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie.
Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a qualifié l'attaque d'«une des plus massives de mémoire récente». Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir abattu 822 drones dans tout le pays au cours de la nuit. A Podolsk, près de Moscou, un nouvel entrepôt du géant russe du e-commerce Wildberries, a été touché dans la nuit.
En Ukraine, des drones et missiles russes ont tué deux personnes et blessé 14 autres dans une aciérie d'ArcelorMittal à Kryvyï Rig (centre-est). Cette usine, qui compte parmi les plus grands producteurs d'acier d'Ukraine, a annoncé avoir partiellement suspendu ses activités. Des frappes ont aussi visé d'autres régions, tuant deux personnes dans celle de Zaporijjia (sud) et une autre dans celle de Soumy (nord).
Source; AFP
Un avion de l'OTAN abat un drone dans l'espace aérien roumain
Un drone qui était entré dans l'espace aérien roumain, près des frontières avec l'Ukraine et la Moldavie, a été abattu dimanche par un avion de combat espagnol en mission dans ce pays de l'Otan, a indiqué le ministre roumain de la Défense.
L'interception de ce drone arrivé depuis la Moldavie a été effectuée par un F18 à 5H01 locales (02H01 GMT), a précisé la même source dans un communiqué. Le ministère a fait état de possibles chutes de débris dans une zone inhabitée de la région de Galati, près de la frontière ukrainienne.
Le ministère espagnol de la Défense a indiqué sur X que son armée de l'air avait fait preuve d'un «professionnalisme exceptionnel dans la défense de l'espace aérien européen».
Au moins un mort dans des frappes russes sur Kiev
Au moins une personne a été tuée jeudi dans des bombardements russes sur Kiev, déclenchés quelques heures après une mise en garde contre une «attaque massive» imminente formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Malheureusement, un décès a été confirmé» dans cette attaque, a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale. «L'ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques. La menace de nouvelles attaques demeure. Restez dans les abris!» avait auparavant écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitchko. Il a fait état d’incendies dans plusieurs quartiers de la ville.
Source: AFP
Des explosions à Kiev après une alerte aux missiles balistiques
Des explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche après le déclenchement d'une alerte aux missiles balistiques dans la capitale ukrainienne, a constaté une journaliste de l'AFP.
«Kiev est attaquée avec des missiles balistiques. Restez aux abris!,, a déclaré le maire Vitali Klitschko sur Telegram peu avant 03H00 locales (2H00 en Suisse).
L'administration militaire de la capitale a fait état d'un incendie dans un bâtiment non résidentiel dans le quartier Obolonsky. Les autorités de Kryvyï Rig, ville industrielle du centre de l'Ukraine où a grandi le président Volodymyr Zelensky, ont par ailleurs indiqué qu'une attaque aux missiles et drones y avait ciblé deux entreprises industrielles.
Côté russe, la défense antiaérienne a abattu au moins 38 drones menaçant Moscou dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le maire de la capitale Sergueï Sobianine sur la messagerie MAX.
Source: AFP
Moscou visée par 600 drones pendant la nuit, trois blessés
Moscou a été visée par 600 drones pendant la nuit de samedi à dimanche, une attaque d'une rare ampleur qui a fait au moins trois blessés, a indiqué le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine.
Sur ces 600 drones identifiés comme se dirigeant vers la ville, 201 ont été abattus dans la région entourant directement la capitale, a précisé le responsable sur la messagerie russe Max alors que l'Ukraine a intensifié ses attaques à longue portée sur le territoire russe, visant en particulier les infrastructures énergétiques ou de commerce électronique.
Source: AFP
La Suisse débloque 600'000 francs pour un monastère à Kiev
Endommagée par une frappe russe, la laure des Grottes de Kiev recevra 600'000 francs de la Suisse. L'aide vise à sécuriser et restaurer ce site classé par l'UNESCO. L'annonce a été faite samedi à Kiev par Jacques Gerber, délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine, à l'occasion du 975e anniversaire de l'ensemble monastique. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la laure de Kiev-Petchersk compte parmi les principaux sites religieux et culturels du pays.
Sa cathédrale de la Dormition et plusieurs bâtiments historiques avaient été gravement touchés le 15 juin lors d'une attaque russe. Le même jour, le président de la Confédération Guy Parmelin et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky avaient évoqué à Genève un possible soutien helvétique pour évaluer les dommages.
Les travaux seront menés par l'UNESCO en collaboration avec les autorités ukrainiennes. Jacques Gerber a souligné le rôle du patrimoine culturel dans «l'identité et la cohésion sociale» du pays. Cette aide s'inscrit dans le programme suisse pour l'Ukraine, doté de 1,5 milliard de francs pour la période 2025-2028.
Source: ATS
Un mort et une quinzaine de blessés à Kramatorsk
Une personne est morte et une quinzaine d'autres ont été blessées dans des frappes russes jeudi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'administration militaire régionale ukrainienne.
«Au moins une personne a été tuée et 15 ont été blessées à la suite des frappes du soir contre la communauté de Kramatorsk», a annoncé le chef de l'administration militaire Vadym Filachkine sur Telegram, avant de préciser que l'armée russe a «attaqué Kramatorsk et la localité de Bilenke à huit reprises».
A Kramatorsk, ville de la région de Donetsk dans le Donbass, proche de la ligne de front, «des frappes ont été enregistrées sur des bâtiments résidentiels», selon Vadym Filachkine, qui a appelé les habitants locaux à «évacuer vers des régions d'Ukraine plus sûres».
Parallèlement, à Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, deux personnes ont été blessées lors d'une autre attaque russe jeudi soir, selon Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire locale. «L'attaque ennemie a touché une chaussée à proximité d'un véhicule. Le véhicule a été endommagé. Une femme de 25 ans et un enfant de 5 ans ont été blessés», a-t-il rapporté.
Source: ATS
Une explosion après une attaque ukrainienne en Crimée fait cinq morts
Une explosion à la suite d'une attaque ukrainienne à Sébastopol a fait cinq morts, a annoncé jeudi le gouverneur local installé par Moscou dans cette ville de la péninsule de Crimée annexée par Moscou.
Quatre artificiers du ministère russe des Situations d'urgence et un agent de sécurité ont été tués dans l'explosion d'un engin après une attaque des forces ukrainiennes, a précisé Mikhaïl Razvojaïev sur Telegram.
Source: AFP
Le nombre de civils ukrainiens tués en juillet est au plus haut depuis mai 2022, alerte l'ONU
Le mois de juillet a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis mai 2022, après quatre ans et demi d'invasion russe, selon un rapport publié jeudi par l'ONU.
Au moins 437 civils ont été tués et 2.610 blessés, soit une hausse de 30% par rapport à juin et de 70% par rapport à juillet 2025, s'est alarmée la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU). «Le nombre de personnes tuées est le plus élevé enregistré depuis mai 2022», a-t-elle dit.
Source: AFP
Deux cheminots tués dans une frappe russe contre un train de passagers en Ukraine
Un conducteur de train et son assistant ont été tués dans une attaque de drone russe contre un train de passagers dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé jeudi le directeur des chemins de fer nationaux ukrainiens.
«Selon les premières informations disponibles, cette frappe n'a laissé aucune chance à l'équipage de notre locomotive - le conducteur et son assistant», a déclaré Oleksandre Pertsovsky sur les réseaux sociaux. «Il s'agit d'un acte terroriste quotidien effroyable et d'une attaque ciblée contre des civils», a-t-il dénoncé.
Source: AFP
L'aide militaire à l'Ukraine rebondit en juin, ralentit à long terme
Grâce à un nouveau prêt de l'Union européenne, l'aide militaire à l'Ukraine a atteint en juin son plus haut niveau depuis l'arrêt du financement américain, mais la tendance à long terme continue de marquer le pas, selon l'institut de recherche allemand Kiel Institute jeudi. L'aide militaire allouée à Kiev a atteint 7,2 milliards d'euros en juin, le montant le plus élevé depuis les 9,04 milliards alloués en avril 2024, avant que le financement américain se tarisse en février 2025.
C'est la troisième augmentation mensuelle la plus importante de l'aide militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, selon les données du Kiel, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à Kiev depuis le début de la guerre. Ce rebond est dû principalement au nouveau prêt de soutien à l'Ukraine, qui a contribué à porter à 4,3 milliards d'euros l'aide militaire allouée en mai et juin par les institutions européennes.
Au total, un prêt de 90 milliards d'euros a été validé par l'Union européenne sur la période 2026-2027, pour aider l'Ukraine à financer sa guerre contre la Russie et assurer le fonctionnement de l'Etat. «Le déblocage rapide du prêt a envoyé un signal positif à l'Ukraine», a commenté Taro Nishikawa, un responsable du Kiel Institute.
Outre ce prêt, l'Allemagne a alloué 700 millions d'euros, le Danemark 600 millions et les Pays-Bas 500 millions pour soutenir l'armée ukrainienne. Toutefois, les niveaux de financement à long terme restent inférieurs à ce qu'ils étaient avant que le président américain Donald Trump ne mette fin à l'aide.
Source: AFP
L'Ukraine a besoin d'au moins 5% des missiles Patriot de Washington, dit Zelensky
Volodymyr Zelensky demande aux Etats-Unis de vendre à l'Ukraine au moins 5% des missiles intercepteurs Patriot qu'ils possèdent pour contrer les attaques croissantes de missiles balistiques russes, dans une interview publiée jeudi. Ces dernières semaines, la Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec des missiles balistiques une fois par semaine environ, tuant des civils et éventrant des immeubles résidentiels.
Au cours d'une de ces attaques, qui avait fait 17 morts dans la nuit du 5 août, l'Ukraine n'a réussi à intercepter aucun des 28 missiles balistiques russes tirés. «Cette année, (l'Ukraine) a deux fois et demi moins d'intercepteurs qu'en 2025», or «la Russie dispose chaque mois de deux fois plus de missiles balistiques qu'avant», a assuré le président ukrainien dans une interview à CNN.
«Cette année, je demande à nos partenaires américains de nous vendre 5% des missiles (intercepteurs, ndlr) qu'ils ont en stock. S'ils nous en vendent 5%, nous passerons l'hiver et sauverons des vies», a déclaré Volodymyr Zelensky, précisant en recevoir actuellement 1%. «S'ils peuvent nous en vendre 10%, nous détruirons tous les missiles balistiques russes», a-t-il poursuivi.
Kiev a fait état d'une importante pénurie d'intercepteurs Patriot depuis que le conflit au Moyen-Orient a réduit ses approvisionnements, Washington en ayant besoin pour sa propre guerre contre l'Iran. Or seuls les systèmes avancées comme les Patriot fabriqués aux Etats-Unis, sont capables d'abattre les missiles balistiques qui volent à grande vitesse sur des trajectoires très inclinées, les rendant beaucoup plus difficiles à intercepter que les missiles de croisière ou les drones.
Source: AFP
Poutine menace de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles
Le président russe Vladimir Poutine a menacé mercredi de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles à l'arraisonnement par des pays européens de bateaux soupçonnés d'appartenir à la «flotte fantôme» russe.
«Nous devrons répondre de manière symétrique», a affirmé Vladimir Poutine lors d'exercices navals dans l'Extrême-Orient russe, ajoutant que Moscou agirait «là où nous le jugerons nécessaire et approprié, n'importe où».
Source: AFP