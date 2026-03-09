Puissantes explosions à Téhéran, Israël évoque une frappe «de grande envergure»

Une puissante explosion a été entendue dans la nuit de lundi à mardi à Téhéran, la capitale iranienne, survolée par des avions militaires, suivie par d'autres détonations provenant de l'est de la ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La première explosion, entendue par plusieurs journalistes alors qu'ils étaient séparés par plusieurs kilomètres de distance, était d'une ampleur particulière, ont-ils constaté.

Dans le même temps, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une vague de frappes «de grande ampleur» sur Téhéran, au 10e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par l'offensive israélo-américaine contre la République islamique.

Source: AFP