Israël annonce avoir tué deux hauts dirigeants iraniens

Ali Larijani est décédé, selon Israël

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi «l'élimination» d'Ali Larijani, l'un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l'armée israélienne.

«Le chef d'état-major vient de m'informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, chef du Bassidj – l'appareil répressif central de l'Iran, ont été éliminés hier soir», a déclaré Israël Katz dans un message vidéo.

Souce: AFP