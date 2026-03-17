Israël annonce avoir tué deux hauts dirigeants iraniens

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Ali Larijani est décédé, selon Israël
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi «l'élimination» d'Ali Larijani, l'un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l'armée israélienne.
«Le chef d'état-major vient de m'informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, chef du Bassidj – l'appareil répressif central de l'Iran, ont été éliminés hier soir», a déclaré Israël Katz dans un message vidéo.
Souce: AFP
L'armée israélienne dit avoir éliminé le général commandant la milice Bassidj
L'armée israélienne a annoncé mardi matin avoir éliminé dans une frappe à Téhéran le général Gholamréza Soleimani, commandant du Bassidj, milice de volontaires islamistes chargés notamment du maintien de l'ordre en Iran.
«Hier (lundi), l'armée de l'Air israélienne, sur la base de renseignements (militaires), a visé et éliminé Gholamréza Soleimani», indique un communiqué militaire israélien, ajoutant que ce dernier avait été tué dans «une frappe ciblée à Téhéran».
Source: AFP
Explosions entendues de Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens
Des explosions ont été entendues mardi de Jérusalem après que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens vers Israël, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
La Défense passive a activé les sirènes d'alerte antiaérienne dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban. L'armée a annoncé avoir «identifié des missiles tirés d'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël», en ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter.
Source: AFP
Deux membres du personnel médical blessés par la chute de débris sur un centre d'urgence au Koweït
Deux membres du personnel médical ont été blessés par la chute de débris sur un centre d'urgence au Koweït, a indiqué mardi le ministère koweïtien de la Santé, au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Deux membres des équipes d'urgence ont été blessés alors qu'ils se trouvaient sur leur lieu de travail, dans un centre médical d'urgence, lorsque des débris sont tombés sur le site», a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que leur état était stable.
Source: AFP
L'armée israélienne a tenté d'éliminer Ali Larijani dans une frappe
L'armée israélienne a tenté d'éliminer Ali Larijani, l'un des plus hauts dirigeants iraniens, dans une frappe sur l'Iran au cours de la nuit, rapportent mardi les médias israéliens.
«Ali Larijani a été la cible d'une tentative d'élimination», a affirmé Kan, la radio TV publique israélienne. «Les résultats de la frappe sont encore en cours d'examen», a annoncé pour sa part la chaîne N12.
«Nous ciblons des éléments des Gardiens de la Révolution et de l'appareil répressif du régime», a déclaré l'armée, citant dans un communiqué son chef d'état-major. «Des résultats préventifs significatifs ont été enregistrés cette nuit, susceptibles d'influencer l'issue des opérations et les objectifs de l'armée israélienne», a indiqué le lieutenant-général Eyal Zamir.
Source: AFP
Des explosions entendues à Téhéran
De fortes explosions ont secoué la capitale iranienne mardi, a rapporté un journaliste de l'AFP, après une nuit de pluie et d'orages marquée par d'intenses déflagrations, au 18e jour de la guerre qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis.
Les explosions ont été entendues dans le centre de Téhéran, sans que l'on ne connaisse dans l'immédiat les sites qui ont été touchés.
Source: AFP
Le pétrole bondit de 5%, après des attaques d'infrastructures énergétiques dans le Golfe
Les cours du pétrole accéléraient leur rebond mardi et s'envolaient de plus de 5%, au lendemain d'une chute, poussés par des inquiétudes persistantes sur l'offre de brut du Moyen-Orient où des installations énergétiques stratégiques subissent de nouvelles attaques.
Vers 06h15 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, gagnait 5,16% à 98,32 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, rebondissait lui de 4,67% à 104,88 dollars.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution annoncent l'arrestation de 10 «espions étrangers»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mardi l'arrestation de dix «espions étrangers». «Dix mercenaires, des traîtres, ont été identifiés et arrêtés», a déclaré l'organe de renseignement des Gardiens dans la province du Khorassan Razavi (nord-ouest), a rapporté l'agence de presse ISNA, sans préciser leur nationalité.
Les Gardiens ont indiqué que quatre d'entre eux recueillaient des informations «sur des sites sensibles et des infrastructures économiques», tandis que les autres étaient liés à un «groupe terroriste monarchiste».
Source: AFP
Nouvelle attaque de drones sur une installation pétrolière à Fujaïrah
La zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, sur la côte est des Emirats arabes unis, a été visée mardi par une nouvelle attaque de drones qui a provoqué un incendie, sans faire de blessés, selon les autorités locales.
«Les équipes de la protection civile de l'Emirat sont immédiatement intervenues sur les lieux et poursuivent leurs efforts pour maîtriser la situation», ont indiqué les autorités dans un communiqué sur X.
L'installation, qui se trouve sur le golfe d'Oman, au-delà du détroit d'Ormuz, avait déjà été touchée la veille par une attaque de drone, poussant la compagnie nationale pétrolière Adnoc a suspendre ses chargements de brut sur le site, a dit lundi une source proche à l'AFP.
Source: AFP
Macron convoque un nouveau conseil de défense mardi après-midi sur la situation au Moyen-Orient
Le président Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale mardi après-midi «sur la situation en Iran et au Moyen-Orient», a annoncé l'Elysée.
Ce nouveau conseil de défense réunissant les ministres et responsables chargés des questions de sécurité – le dernier remonte au 10 mars – intervient alors que Donald Trump fait pression sur la France pour qu'elle réponde positivement à sa demande d'aide pour la sécurisation du détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Des débris de missile font un mort à Abou Dhabi
Une personne a été tuée ce mardi par la chute de débris d'un missile intercepté à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, ont annoncé les autorités alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles chez ses voisins du Golfe.
«La chute de débris dans la région de Bani Yas, après l'interception d'un missile balistique par les défenses aériennes a entraîné la mort d'un ressortissant pakistanais», ont indiqué les autorités dans un communiqué sur X.
Source: AFP
Des explosions retentissent à Doha et Dubaï
Plusieurs explosions ont retenti mardi matin à Dubaï, aux Emirats arabes unis, ainsi qu'à Doha, capitale du Qatar, au 18e jour de guerre au Moyen-Orient, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Le ministère de la Défense des Emirats a indiqué avoir intercepté une attaque de missile, et à Dubaï, les explosions ont suivi une alerte sur les téléphones mobiles demandant aux habitants de «trouver refuge immédiatement» en raison de «menaces potentielles de missiles».
Source: AFP