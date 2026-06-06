Israël affirme être la cible de missiles iraniens

Israël dit être la cible de missiles iraniens
L'armée israélienne a indiqué dimanche être la cible de tirs iraniens, pour la première fois depuis le cessez-le-feu annoncé le 8 avril. Les sirènes d'alerte ont retenti dans de vastes pans du nord d'Israël, selon l'armée.
«Il y a peu de temps, l'armée a identifié des missiles tirés de l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël», indique un communiqué militaire.
L'armée israélienne a ensuite affirmé être la cible d'une deuxième vague de missiles. «Un nouveau barrage de missiles a été tiré en direction de l'Etat d'Israël», indique un court communiqué militaire
Source: AFP
Explosions près de l'aéroport de Koweït et à Bahreïn
L'Iran a tiré sept missiles contre le Koweït et Bahreïn, a annoncé samedi l'armée américaine, précisant que six avaient été interceptés et que le dernier n'avait pas atteint sa cible.
«L'Iran a tiré sept missiles balistiques vers le Koweït et Bahreïn (...) selon les premières évaluations, six ont été interceptés et un septième n'a pas atteint sa cible prévue», a écrit l'armée américaine sur X, ajoutant qu'il n'y avait pas de blessé dans ses rangs à ce stade et niant tout dégât sur l'une de ses infrastructures à Bahreïn.
Les Gardiens de la Révolution iraniens avait affirmé plus tôt avoir frappé des «bases ennemies» dans la région après des bombardements américains contre des installations radars en Iran.
Source: AFP
Israël annonce la fermeture des écoles dans tout le pays après des tirs iraniens
Israël a annoncé dimanche la fermeture de toutes les écoles dans le pays, après des tirs de missiles en provenance de l'Iran. «A la suite de l'évaluation de la situation (...) les activités éducatives ne peuvent pas avoir lieu», indique un communiqué conjoint du ministère de l'Education et du Commandement du Front intérieur (branche de l'armée).
Source: AFP
Une frappe israélienne fait deux morts dans la banlieue de Beyrouth
La frappe israélienne menée dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, a fait deux morts et vingt blessés, a annoncé le ministère libanais de la Santé.
«La frappe aérienne menée par l'ennemi israélien sur le quartier de Mreijeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, a fait deux martyrs et vingt blessés, dont quatre enfants et quatre femmes», précise le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
Israël dit avoir découvert un réseau de tunnels au Liban
L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir découvert dans le sud du Liban un réseau de tunnels du Hezbollah sous la forteresse de Beaufort, conquise la semaine dernière dans le cadre de ses opérations contre l'organisation soutenue par l'Iran. Situé à environ six kilomètres de la ville israélienne de Metula, le réseau a été «construit au sein d'une zone civile» et «servait de principal centre de l'organisation terroriste Hezbollah dans le secteur», a déclaré l'armée dans un communiqué.
D'après elle, «plusieurs centaines» de combattants pouvaient se trouver de façon simultanée dans les tunnels, qui comprennent notamment des espaces de stockage d'armes et des lieux de vie comme des cuisines ou des salles d'eau. Des images diffusées par l'armée montrent notamment un tunnel étroit, des lits et des réserves de nourriture.
Source: AFP
Trump plaide pour des frappes plus «chirurgicales» contre le Hezbollah
Le président américain Donald Trump plaide pour des frappes plus «chirurgicales» contre le Hezbollah au Liban, et réitère qu'il n'exige pas que ce pays fasse partie d'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, dans une interview diffusée dimanche.
«J'aimerais voir une attaque plus chirurgicale contre le Hezbollah. Je pense qu'elle devrait être plus chirurgicale», a-t-il déclaré dans cette interview à la chaîne NBC, enregistrée vendredi, disant vouloir «une vie meilleure» pour le Liban.
Source: AFP
Israël dit frapper la banlieue sud de Beyrouth
Israël a dit dimanche frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, après des tirs ayant visé son territoire.
«L'armée mène actuellement une frappe contre des centres de commandement de terroristes dans le quartier de Dahieh à Beyrouth, en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien», indique un communiqué conjoint du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Israël Katz.
Source: AFP
Tirs de projectiles du Liban vers Israël
Des projectiles ont été tirés dimanche du Liban vers Israël, où ils ont été interceptés, a rapporté l'armée israélienne, malgré un cessez-le-feu annoncé plus tôt cette semaine.
Après que des sirènes d'alerte ont retenti dans deux localités du nord d'Israël, «deux projectiles ayant franchi la frontière depuis le Liban vers le territoire israélien ont été interceptés», indique un communiqué militaire. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a précisé qu'il ne s'agissait pas des premiers tirs vers le sol israélien depuis l'annonce de cessez-le-feu, mercredi.
L'annonce avait été faite à l'issue d'une quatrième session de négociations entre le Liban et Israël à Washington, la trêve en vigueur à partir du 17 avril n'ayant jamais été respectée.
L'accord, rejeté par le Hezbollah, prévoit un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du groupe chiite soutenu par l'Iran, tout en permettant une poursuite à ce stade des tirs et opérations de l'armée israélienne dans le sud du Liban.
Deux femmes tuées et 22 blessés par une frappe israélienne au Liban
Une frappe israélienne dans le sud du Liban a tué deux femmes et blessé 22 personnes samedi, malgré un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hezbollah, a annoncé le ministère libanais de la Santé,.
«Le raid de l'ennemi israélien contre la ville de Saksakiyeh, dans le district de Saïda, samedi matin, a fait deux martyres et 22 blessés, dont trois enfants et une femme», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Source: ATS
Les Etats-Unis disent avoir abattu deux drones iraniens
L'armée américaine a annoncé samedi soir avoir abattu deux drones d'attaque iraniens qui menaçaient selon elle le trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz.
«Plus tôt dans la journée, les forces américaines au Moyen-Orient ont abattu deux drones d'attaque iraniens à usage unique qui menaçaient le trafic maritime international dans le détroit d'Ormuz», a écrit le Commandement central américain (Centcom) sur son compte X. «Les forces américaines restent en alerte et prêtes à continuer de se défendre contre l'agression iranienne», a-t-il ajouté.
Source: ATS
Le chef de l'armée libanaise en route pour le Pakistan
Le chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal est en route pour le Pakistan, où il doit rencontrer son homologue Asim Munir, a indiqué samedi l'armée libanaise, une visite liée, selon une autre source, aux pourparlers pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Le Liban est une partie essentielle de ces négociations» entre Iran et Etats-Unis, a avancé cette source proche du dossier. Le Pakistan est le principal médiateur dans les pourparlers visant à mettre fin durablement à la guerre déclenchée par l'attaque israélo-américaine du 28 février sur l'Iran, et qui s'est ensuite étendue à la région.
Les négociations patinent depuis le cessez-le-feu conclu le 8 avril. Et des médias iraniens ont affirmé en début de semaine que l'Iran avait suspendu sa participation à cause de l'offensive d'Israël au Liban contre le Hezbollah pro-iranien.
Les Etats-Unis souhaitent traiter ce dossier à part, mais Téhéran a toujours réclamé que le Liban soit partie intégrante des négociations.
Source: AFP
L'Iran dénonce une «violation flagrante du cessez-le-feu» après de nouvelles frappes américaines
L'Iran a fustigé samedi de nouvelles frappes américaines durant la nuit contre des installations radar et de surveillance côtière dans le Golfe, qui constituent selon Téhéran une «violation flagrante du cessez-le-feu» en vigueur avec les Etats-Unis depuis le 8 avril.
Il s'agit d'«une agression militaire contre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran», ajoute le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, condamnant «le comportement hostile et provocateur du régime américain».
Source: AFP