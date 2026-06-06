Israël affirme être la cible de missiles iraniens

Israël dit être la cible de missiles iraniens

L'armée israélienne a indiqué dimanche être la cible de tirs iraniens, pour la première fois depuis le cessez-le-feu annoncé le 8 avril. Les sirènes d'alerte ont retenti dans de vastes pans du nord d'Israël, selon l'armée.

«Il y a peu de temps, l'armée a identifié des missiles tirés de l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël», indique un communiqué militaire.

L'armée israélienne a ensuite affirmé être la cible d'une deuxième vague de missiles. «Un nouveau barrage de missiles a été tiré en direction de l'Etat d'Israël», indique un court communiqué militaire

Source: AFP