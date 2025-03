Photo: Bloomberg via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Interrogé mardi 25 mars par un journaliste de la chaîne américaine Newsmax sur la possibilité que le Kremlin joue la montre, le président des Etats-Unis l'admet: «Il se pourrait qu’ils traînent des pieds», rapporte Politico.

Mais Trump ne condamne pas la Russie. Au contraire, il se montre compréhensif: «Je l’ai fait au fil des années», confie-t-il, évoquant sa propre expérience. Avant d’ajouter: «Vous savez, je n’ai pas envie de signer un contrat. J’ai envie de rester un peu dans le jeu, mais peut-être que je n’ai pas vraiment envie de le faire… je ne suis pas sûr.»

Oui, mais...

Pour Trump, une chose est claire: Poutine veut mettre fin à ce conflit, qui dure depuis plus de trois ans. Ces déclarations interviennent alors que la Maison Blanche a annoncé un accord entre l'Ukraine et la Russie pour suspendre les combats en mer Noire. Mais Moscou a aussitôt précisé que cette trêve ne serait effective que si les Etats-Unis levaient certaines sanctions contre ses institutions financières et sur ses exportations agricoles.

Trump a déclaré que les conditions posées par la Russie étaient étudiées par son administration. «Il y a cinq ou six conditions. Nous les examinons toutes.»

Alors que Washington cherche à obtenir un accord de paix durable entre Kiev et Moscou, l’Ukraine et ses alliés accusent le Kremlin de faire obstruction, en imposant des conditions jugées irréalistes. Kiev avait accepté une trêve complète de 30 jours au début du mois mars, que Moscou a rejetée.