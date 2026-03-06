La Russie fournirait des cibles à l'Iran

La Maison Blanche a minimisé vendredi des informations de presse selon lesquelles la Russie fournirait des renseignements à l'Iran sur de potentielles cibles américaines. «Cela ne change clairement rien aux opérations militaires en Iran, car nous sommes en train de les décimer complètement», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, semblant confirmer les informations.

«Nous atteignons les objectifs militaires de cette opération et cela va continuer», a-t-elle ajouté en réponse à une question de la presse.

Le quotidien «Washington Post» a rapporté que la Russie fournissait à l'Iran des informations sur des cibles américaines potentielles au Moyen-Orient, y compris la localisation de navires et d'avions, citant trois sources anonymes.

Le chef du Pentagone Pete Hegseth avait déclaré plus tôt cette semaine que la Russie n'était «pas un facteur» dans la guerre contre l'Iran. Les Etats-Unis fournissent des renseignements à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Source: AFP