L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 217 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
La Russie fournirait des cibles à l'Iran
La Maison Blanche a minimisé vendredi des informations de presse selon lesquelles la Russie fournirait des renseignements à l'Iran sur de potentielles cibles américaines. «Cela ne change clairement rien aux opérations militaires en Iran, car nous sommes en train de les décimer complètement», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, semblant confirmer les informations.
«Nous atteignons les objectifs militaires de cette opération et cela va continuer», a-t-elle ajouté en réponse à une question de la presse.
Le quotidien «Washington Post» a rapporté que la Russie fournissait à l'Iran des informations sur des cibles américaines potentielles au Moyen-Orient, y compris la localisation de navires et d'avions, citant trois sources anonymes.
Le chef du Pentagone Pete Hegseth avait déclaré plus tôt cette semaine que la Russie n'était «pas un facteur» dans la guerre contre l'Iran. Les Etats-Unis fournissent des renseignements à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.
Le pétrole a bondi de près de 30% sur la semaine
Les cours du pétrole se sont envolés de près de 30% cette semaine, atteignant des niveaux plus vus depuis 2023, le conflit au Moyen-Orient paralysant une grande partie des flux d'hydrocarbures en provenance du Golfe.
Le baril de Brent, référence internationale pour le pétrole, a clôturé à 92,69 dollars vendredi, soit une augmentation de plus de 8% par rapport à la veille, et de 27,88% sur la semaine. Son équivalent américain, le baril de WTI, a terminé à 90,90 dollar, en hausse de plus de 12% sur la séance et de 35,63% sur la semaine.
Explosion à Erbil au Kurdistan irakien, de la fumée s'élève d'un hôtel
Une forte explosion a secoué vendredi Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, suivie d'une colonne de fumée s'élevant d'un hôtel de la ville, a constaté un journaliste de l'AFP.
Un peu plus tôt, les Etats-Unis avaient averti que des combattants liés à l'Iran pourraient prendre pour cible des hôtels au Kurdistan irakien fréquentés par des étrangers.
Au moins neufs morts dans l'est du Liban
Au moins neuf personnes ont été tuées et 17 autres blessées vendredi dans des frappes israéliennes dans la région orientale de la Bekaa, selon un bilan non définitif du ministère de la Santé libanais.
«Les raids de l'ennemi israélien sur la ville de Nabi Sheet, dans le district de Baalbek, ont fait neuf morts et dix-sept blessés», a-t-il déclaré dans un communiqué, précisant que les recherches se poursuivaient pour récupérer des survivants sous les décombres.
Sept ressortissants azerbaïdjanais arrêtés
L'Azerbaïdjan a dit vendredi avoir déjoué une série d'attaques «terroristes» iraniennes sur son territoire, un jour après avoir accusé l'Iran d'avoir tiré des drones sur un aéroport et une école dans une région frontalière.
Le service de sécurité d'Etat de l'Azerbaïdjan a affirmé avoir «empêché des actes terroristes et des opérations de renseignement en Azerbaïdjan organisés par le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) iranien», ajoutant que sept ressortissants azerbaïdjanais avaient été arrêtés.
Des hôtels au Kurdistan irakien pris pour cible
Les Etats-Unis ont averti vendredi que des combattants liés à l'Iran pourraient prendre pour cible des hôtels au Kurdistan irakien.
«Des groupes terroristes alignés sur l'Iran pourraient chercher à prendre pour cible des hôtels fréquentés par des étrangers dans la région du Kurdistan irakien», a indiqué l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad dans un avis mis à jour, réitérant son appel à ce que les ressortissants américains quittent le pays dès que possible.
"Nous sommes en train de broyer le régime", affirme Israël
«Nous sommes en train de broyer le régime terroriste iranien et nous saisirons chaque occasion pour renforcer nos succès», a affirmé vendredi soir le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Elya Zamir.
«Le Hezbollah (libanais) a choisi de se joindre à la bataille aux côtés de l'Iran et il en paie le prix. Nous saisirons chaque occasion pour frapper le Hezbollah (...) et éliminer la menace. Nous ne renoncerons pas à son désarmement», a ajouté le chef d'état-major.
Une base militaire à l'aéroport de Bagdad visée
Une attaque de drones a visé vendredi soir une base militaire à l'aéroport de Bagdad accueillant une mission diplomatique américaine, ont déclaré à l'AFP des sources sécuritaires.
«Quatre drones ont ciblé» une base militaire située à l'aéroport de la capitale irakienne, a affirmé un responsable de la sécurité. Au moins deux des drones se sont écrasés dans l'enceinte de la base, a précisé un autre responsable.
L'Iran dit tirer une nouvelle salve de drones et missiles sur Israël
L'Iran a annoncé vendredi soir tirer une nouvelle salve de drones et missiles en direction d'Israël, au septième jour de représailles à une attaque menée conjointement avec les Etats-Unis contre son territoire pour tuer le guide suprême Ali Khamenei.
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, tirent drones et missiles «contre des cibles dans les territoires occupés (ndlr: Israël, non reconnu par l'Iran) et des bases américaines dans la région», a annoncé sur une musique martiale, une présentatrice de la télévision d'Etat iranienne, au début de l'opération.
L'Iran a ciblé une base américaine aux Emirats
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé vendredi avoir ciblé une base aérienne américaine aux Emirats qui aurait, selon eux, servi pour lancer une frappe sur une école en Iran au premier jour de la guerre. Selon les autorités iraniennes, un bombardement samedi sur une école primaire de filles de Minab, dans le sud du pays, a fait plus de 150 morts, dont de nombreux enfants.
L'AFP n'a pas été en mesure d'accéder au site pour vérifier de manière indépendante tant la véracité des faits allégués que le bilan humain, mais a pu établir que le bâtiment était proche de deux sites contrôlés par le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, la puissante garde idéologique du régime.
«La base aérienne Al-Dhafra, appartenant aux terroristes américains dans la région, a été ciblée par des drones et des missiles de précision», ont affirmé les Gardiens de la révolution, dans une déclaration diffusée par la télévision d'Etat iranienne.
Ni les Etats-Unis, ni Israël n'ont confirmé cette frappe en Iran, et Washington a affirmé que le Pentagone menait une enquête. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a assuré de son côté lundi que les Etats-Unis ne viseraient jamais «délibérément» une école.
L'armée israélienne annonce avoir frappé 400 cibles en Iran vendredi
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé «plus de 400 cibles» en Iran vendredi, au septième jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchées par les frappes américano-israéliennes sur la République islamique.
Ces cibles «ont été frappées dans plusieurs régions d'Iran, notamment des lanceurs de missiles balistiques et des installations de stockage de drones iraniens», affirme l'armée dans un communiqué. Depuis le début de la guerre, Israël affirme avoir mené quotidiennement environ ce même nombre d'attaques.
