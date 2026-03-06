La Maison Blanche a publié un clip mêlant frappes réelles et extraits de films d’action pour communiquer sur la guerre en Iran. Diffusé sur X, le montage s’accompagne de la légende «Justice à l’américaine» et fait référence à une phrase du président de l’OTAN.

Entre fiction et réel: le nouveau clip de propagande américaine est sorti

AFP Agence France-Presse

La Maison Blanche, qui a décidé de communiquer de manière spectaculaire sur la guerre en Iran, a publié vendredi un montage qui mêle des images de vraies frappes et de courts extraits de films d'action. Le clip de 42 secondes, diffusé sur X avec la légende «Justice à l'américaine», commence par une scène du film «Ironman» et cette phrase «On se réveille, papa est rentré» ( «Wake up. Daddy is home») – une référence peut-être à une expression du patron de l'OTAN Mark Rutte, qui avait parlé du président Donald Trump en utilisant le terme «papa».

Suivent, dans un montage rapide, de brefs extraits de plusieurs films ou séries, dont «Top Gun: Maverick», «Gladiator», «Braveheart», «Transformers» ou «Breaking Bad». Les acteurs Tom Cruise, Robert Downey Jr, Mel Gibson, Russell Crowe, Keanu Reeves ou encore Bryan Cranston y apparaissent. Ces extraits sont entrecoupés d'images diffusées par l'armée américaine, montrant des frappes bien réelles sur divers objectifs.

Le chef du Pentagone Pete Hegseth apparaît rapidement, pendant un briefing, prononçant les lettres «F» et «A». La référence, ici, est une expression grossière très prisée de l'administration Trump, qui désigne son attitude intransigeante face à tout adversaire: «FAFO» pour «Fuck around, find out», à peu près traduisible en français par «Fais le con et tu verras bien».

«La guerre n'est pas un film»

Ben Stiller, réalisateur de «Tonnerre sous les tropiques», une satire des films de guerre dont un extrait est repris quelques secondes dans la vidéo de la Maison Blanche, a demandé sur X le retrait du clip: «Nous ne vous avons jamais donné notre autorisation et n'avons aucune envie de faire partie de votre machine de propagande». «La guerre n'est pas un film», a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a publié un autre clip quelques heures plus tard où se succèdent des vidéos de frappes contre l'Iran et des images extraites du jeu vidéo «Grand Theft Auto: San Andreas», sur lesquelles un personnage, de dos, lâche «ah merde, c'est reparti pour un tour» («Ah shit, here we go again»), en référence à un mème prisé des gamers.

La campagne de Donald Trump avait été marquée par un style de communication agressif et volontiers outrancier, jouant sur les codes d'internet, des jeux vidéo et du cinéma tout en utilisant par moments l'intelligence artificielle. Son équipe n'a pas vraiment changé de ton sur les réseaux sociaux depuis que le républicain a retrouvé la Maison Blanche.