Opération d'interception au-dessus de l'aéroport de Dubaï

Une opération d'interception a eu lieu samedi matin au-dessus de l'aéroport de Dubaï, aux Emirats arabes unis, selon un témoin qui a décrit à l'AFP une forte explosion suivie d'un nuage de fumée dans le ciel. Le site de suivi des vols Flightradar24 montrait des avions tournant au-dessus de l'aéroport, apparemment en circuit d'attente.

Des vols ont repris de manière limitée lundi depuis le principal aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, et ce malgré des attaques quotidiennes de drones visant des cibles aux Emirats arabes unis.

Le gouvernement de Dubaï a confirmé sur X «un incident mineur résultant de la chute de débris après une interception» et qui n'a pas fait de blessé, tout en démentant «des informations circulant sur les réseaux sociaux concernant des incidents à l'aéroport international de Dubaï».

Quatre employés ont été blessés et un hall a été endommagé à l'aéroport de Dubaï samedi dernier, alors que la guerre a éclaté au Moyen-Orient à la suite de frappes américano-israéliennes contre l'Iran. L'exploitant Dubaï Airports avait alors indiqué que l'incident avait été «rapidement maîtrisé», sans donner davantage de détails.

Les attaques iraniennes ont également touché l'aéroport d'Abou Dhabi, le complexe résidentiel haut de gamme Palm Jumeirah et l'hôtel de luxe Burj Al Arab, tandis que des débris de drones ont provoqué un incendie au consulat américain de Dubaï mardi.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Source: AFP