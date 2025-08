1/4 Une Mercedes GLE d'une valeur de 50'000 francs et une Lamborghini Gallardo d'une valeur de près de 100'000 francs ont été saisies par la Guardia di Finanza. Photo: Guardia di Finanza

Valentin Köpfli et BliKI

Ce n’est certainement pas ce que ces deux présumés trafiquants de voitures avaient prévu. A la frontière suisse, des agents de la Garde des finances italienne ont intercepté une Lamborghini Gallardo et une Mercedes GLE. Soupçonnant une tentative d’importation illégale en Suisse, les autorités ont procédé à la saisie des véhicules, qui ont été confisqués en raison de l’absence de documents officiels. Cette intervention ne doit rien au hasard: elle illustre l’efficacité d’une autorité réputée pour sa lutte contre le crime organisé. Quelles sont les stratégies derrière ce succès?

La méthode «Follow-the-Money»

La spécialité de ces enquêteurs? La méthode dite «Follow-the-Money» qui se concentre sur les flux financiers. C'est ainsi qu'en octobre 2023, un grand coup a été porté à la mafia sicilienne Cosa Nostra. Selon «La Repubblica», des millions de bénéfices issus du trafic de drogue auraient été introduits dans le système économique légal via des sociétés fictives et des biens immobiliers. Les enquêteurs ont démasqué le réseau grâce à des analyses financières. Ils ont saisi des biens d'une valeur de 92 millions de francs – dont plus de 70 biens immobiliers, 16 millions d'euros sur des comptes bancaires, de l'argent liquide, des bijoux et des parts de sociétés.

Un enchaînement de succès

La Garde des finances italienne saisit régulièrement des avoirs gigantesques. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2024, l'autorité a saisi 7,7 milliards de francs d'avoirs issus de l'évasion fiscale. 9000 suspects ont été dénoncés et parfois même mis derrière les barreaux. A cela s'ajoutent des biens issus de la mafia et des fonds issus du trafic de drogue saisis pour un montant de 3,4 milliards de francs, comme annoncé l'été dernier.

Une flotte aérienne et maritime

Et les flux financiers suspects ne sont pas les seuls à être dans le collimateur de l'autorité. Outre la criminalité économique, ses agents interviennent dans le domaine des frontières et des douanes, dans les services de secours ou comme soutien lors d'événements majeurs. Avec près de 400 bateaux, plus de 100 hélicoptères et dix avions, les 60'000 agents disposent de l'une des plus grandes flottes aériennes et maritimes au sein des autorités financières et douanières européennes.

Un réseau international

La Garde des finances italienne est représentée par ses attachés dans 23 pays. Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités internationales de poursuite pénale, notamment dans les affaires de criminalité financière transfrontalière. En juin dernier, ses enquêteurs ont saisi des actifs d'une valeur de 140 millions d'euros dans le cadre d'une vaste opération antimafia menée conjointement avec l'Office fédéral allemand de la police criminelle. Cinq entrepreneurs sont soupçonnés d'avoir collaboré étroitement avec la mafia calabraise 'Ndrangheta par le biais d'un réseau de sociétés fictives. Dans ce cadre, une fraude fiscale présumée aurait permis d’échapper à plusieurs millions d’euros d’impôts grâce à des transactions falsifiées.