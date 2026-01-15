DE
FR

Montages de personnes dénudées
Les Philippines bloqueront l'accès à Grok «d'ici à ce soir»

Les Philippines bloqueront l'accès à l'assistant IA Grok d'Elon Musk ce jeudi en raison de contenus indécents générés. Le Centre national de lutte contre la cybercriminalité annonce suivre l'exemple de la Malaisie et de l'Indonésie.
Publié: 10:33 heures
|
Dernière mise à jour: 10:36 heures
Les Philippines bloqueront l'accès à l'assistant IA Grok d'Elon Musk.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Philippines envisagent de suspendre l'accès à l'assistant Grok du réseau social X d'Elon Musk «d'ici à ce (jeudi) soir» en raison des montages hyper réalistes de personnes réelles dénudées que cet outil d'intelligence peut générer, a annoncé le Centre national de lutte contre la cybercriminalité philippin (CIC).

«D'ici ce soir ou dans la journée, nous nous attendons à ce que (Grok) soit bloqué dans l'ensemble des Philippines», a déclaré à l'AFP son directeur exécutif par intérim Renato Paraiso. Manille emboite le pas aux pays asiatiques voisins, Malaisie et Indonésie, qui ont interdit l'accès à Grok et aux images indécentes que l'assistant IA génère.

La nouvelle est tombée quelques heures après que la plateforme sociale X a annoncé prendre des mesures pour empêcher son outil de déshabiller des images de personnes réelles, y compris des enfants, après des réactions dans le monde entier et l'ouverture d'une enquête dans l'Etat américain de Californie.

Se conformer à l'ordre

«Nous devons nettoyer internet maintenant, car beaucoup de contenus toxiques apparaissent, surtout avec l'avènement de l'IA», a déclaré le secrétaire aux télécommunications Henry Rhoel Aguda lors d'un point de presse annonçant la décision. «Nous nous attendons à ce que les opérateurs de télécommunications se conforment immédiatement à l'ordre, et bien sûr nous le surveillerons», reprend Renato Paraiso.

Selon lui, l'engagement de X à restreindre l'accès n'aura aucun effet sur les plans du gouvernement des Philippines, le plus grand pays catholique d'Asie. «Nous ne pouvons pas prendre de décisions sur la base d'annonces», estime Renato Paraiso, ajoutant qu'ils attendraient de voir si la plateforme tient ses promesses L'Indonésie, un pays musulman, est devenue samedi le premier pays à bloquer totalement l'accès à Grok, suivie par la Malaisie, aussi à majorité musulmane, le lendemain.

