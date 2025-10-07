Greta Thunberg a répondu avec ironie à Donald Trump, qui l’accuse de ne pas gérer son agressivité. Sur Instagram, elle a moqué son souci pour sa santé mentale et l’a invité à partager ses propres conseils.

1/2 Greta Thunberg s'exprime à son arrivée à l'aéroport international Eleftherios Venizelos le 6 octobre 2025 à Athènes, en Grèce. Photo: Getty Images

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Greta Thunberg et Donald Trump se lancent une nouvelle fois dans une joute verbale en ligne. Le président américain a en effet eu des propos peu élogieux à l'égard de la militante suédoise de 22 ans.

«Elle n'est qu'une fauteuse de troubles», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. «Elle a un problème de gestion de l'agressivité. Je pense qu'elle devrait consulter un médecin». Des déclarations qui faisaient suite à une question sur l'arrestation et l'expulsion de dizaines d'activistes de Gaza par Israël.

«Vous semblez également en souffrir»

Greta Thunberg n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, non sans ironie: «J'ai entendu Donald Trump dire à nouveau des choses très flatteuses sur mon caractère, et j'apprécie son souci pour ma santé mentale», a écrit l'activiste suédoise. Puis, s'adressant à Donald Trump: «J'apprécierais beaucoup les recommandations que vous pourriez me faire pour surmonter ces soi-disant 'problèmes de gestion d'agressivité', puisque, à en juger par votre impressionnant bilan, vous semblez également en souffrir.»

Greta Thunberg et les autres militants de la Global Sumud Flotilla ont été évacués par avion vers la Grèce ce lundi. Les militants suédois sont attendus dans leur pays dans la journée de ce mardi. Un rassemblement propalestinien aura lieu dans la soirée dans le centre de Stockholm.