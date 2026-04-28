La police grecque a interpellé un homme de 89 ans accusé d'avoir blessé quatre personnes lors de fusillades à Athènes. L'individu, souffrant de troubles psychologiques, dénonçait des problèmes de retraite.

Un homme de 89 ans arrêté après deux fusillades à Athènes

Un homme de 89 ans arrêté après deux fusillades à Athènes

ATS Agence télégraphique suisse

La police grecque a arrêté mardi un homme de 89 ans soupçonné d'être l'auteur de deux fusillades dans des bâtiments publics à Athènes qui ont fait quatre blessés légers aux jambes, selon l'agence de presse grecque ANA.

L'homme âgé, présenté comme souffrant de troubles psychologiques, a été interpellé à Patras, troisième ville de Grèce située à plus de 200 km d'Athènes, après plusieurs heures de cavale. Il a été localisé dans un hôtel proche de la gare routière de cette ville portuaire et se trouvait en possession d'une arme.

Sejour en hôpital psychiatrique

Plus tôt dans la journée, il avait abandonné son arme, un fusil de chasse, en s'enfuyant du tribunal, dans le centre d'Athènes, où il venait de blesser légèrement trois personnes aux jambes, selon ANA.

Ces trois personnes, employées du tribunal, ont été transportées à l'hôpital ainsi qu'une autre fonctionnaire de justice en état de choc, selon la même source. Toutes les victimes sont hors de danger, a précisé la chaîne ERT.

Un peu plus tôt, il avait blessé légèrement à la jambe un employé dans une antenne de la Sécurité sociale grecque. L'homme, ayant séjourné en 2018 dans un hôpital psychiatrique, a laissé au tribunal des lettres se plaignant de n'avoir pu percevoir de retraite, selon les médias grecs.