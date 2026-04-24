Un séisme de magnitude 5,8 a frappé vendredi au large de la Crète, en Grèce, selon l'USGS. La secousse a été détectée à 06h18 locales, à 12 km de profondeur près d'Ierapetra.

La Grèce touchée par un séisme de magnitude 5,8 au large de la Crète

La Grèce touchée par un séisme de magnitude 5,8 au large de la Crète

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5,8 s'est produit vendredi au large des côtes de la Crète, en Grèce, a indiqué l'institut géologique américain USGS. La secousse a été détectée à 06H18 locales (03H18 GMT) à une profondeur de 12 kilomètres, à environ 11,5 kilomètres au sud-est de la ville côtière d'Ierapetra, a précisé l'USGS.

Début mars, une secousse de magnitude 5,3 s'est produite dans le nord-ouest de la Grèce, sans toutefois faire de victimes ou d'importants dégâts. Selon une étude publiée en novembre dans la revue Scientific Data, plus de 2000 traces de failles sismiques actives ont été enregistrées dans le pays.

L'archipel apprécié des touristes a été frappé par de nombreuses secousses en 2025, dont un séisme de magnitude 5,3 en juin de l'année dernière, qui a endommagé des monastères du Mont Athos (nord).