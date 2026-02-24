La Grèce a accueilli près de 38 millions de touristes en 2025, un record selon la Banque de Grèce. Cette hausse de 5,6 % salue l'attrait du pays, malgré des tensions liées au surtourisme.

La Grèce a accueilli un nombre record de touristes en 2025

La Grèce a accueilli «37'981 millions de touristes en 2025, une hausse de 5,6%» sur un an, selon les chiffres provisoires publiés mardi par la Banque de Grèce (BdG), «un record pour la troisième année consécutive» salué par la ministre du Tourisme, Olga Kefalogianni.

«L'année 2025 a été la meilleure année de tous les temps pour le tourisme grec», a affirmé la ministre à la télévision publique Ert. «La Grèce figure parmi les 10 destinations les plus populaires au monde», a-t-elle souligné.

Ces données provisoires ont toutefois été publiés la veille d'une grève des employés du tourisme et de la restauration alors que le pays est victime de surtourisme et de boom immobilier surtout sur ses îles touristiques. Selon la BdG, le nombre de visiteurs s'était établi à 35'951,4 milliers de voyageurs en 2024 sans inclure les données relatives aux croisières qui seront publiés prochainement.

Des chiffres en hausse

En 2024, en ajoutant les croisières, 40,7 millions de personnes avaient visité la Grèce, soit une hausse de 12,8% par rapport à 2023, selon les données officielles publiées l'année dernière incluant le voyageurs des croisières.

En 2025, les arrivées de voyageurs en provenance des 27 pays de l'Union européenne se sont établies à 22,4 millions de voyageurs, en hausse de 2,8 % par rapport à 2024, tandis que les arrivées de voyageurs en provenance des autres pays ont augmenté de 10% pour atteindre 15,566 millions, selon la BdG.

Le trafic de voyageurs en provenance des pays de la zone euro a enregistré une hausse de 7,1% contre 5,7% hors de la zone euro, a précisé la BdG dans un communiqué.



