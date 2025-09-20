Chaque été, l'île grecque de Zante croule sous les visiteurs. Avec six millions de touristes pour seulement 40'000 habitants, elle décroche le titre peu envié de «capitale du surtourisme».

Cette île de rêve est couronnée… capitale du surtourisme

1/4 L'île de Zante est surnommée «la capitale du surtourisme». Elle compte plus de 6 millions de voyageurs pour 40'000 résidents. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Alors que certains bronzent encore en sirotant leur cocktail sur un transat, d’autres serrent les dents: les habitants d'Espagne, du Portugal ou de Grèce, pris d’assaut chaque été.

Prenez Zante ou Zakynthos pour les intimes: eau turquoise, plages de carte postale… bref, le rêve. Enfin, surtout en photo. Car l'île vient d’être sacrée «capitale du surtourisme» par l’association de défense des consommateurs Which?, une info relayée par «Metro» le jeudi 18 septembre. Elle est talonnée par l’Istrie, en Croatie, et par Fuerteventura, en Espagne.

Mais alors pourquoi Zante et pas Barcelone ou Madrid? Facile: 40’000 habitants… pour plus de 6 millions de touristes par an, soit 150'000 voyageurs pour 1000 résidents. Autant dire qu’on a plus de chances d’entendre parler anglais ou allemand que grec. «Zante n'a pas le plus de visiteurs en termes absolus, mais par rapport aux résidents, le volume de touristes est énorme», souligne un porte-parole de l'association.

Des alternatives existent

Résultat? Ceux qui rêvaient du paradis se retrouvent plutôt dans… le «trou de l’enfer», comme l’a résumé un internaute se trouvant à Laganas au sud de l'île. Plages bondées, bars saturés, parkings introuvables et authenticité disparue. Pas vraiment l’ambiance zen qu’on espérait. Quant aux habitants, ils doivent, eux aussi, se démener pour dénicher un magasin ou un restaurant qui n'affiche pas des prix gonflés pour touristes.

Et la situation ne s'améliore pas. Selon les derniers chiffres de l'office du tourisme grec, le nombre de visiteurs a augmenté de 7,3% par rapport à l'année précédente. Alors, on va où pour souffler? Selon Rory Boland, rédacteur en chef de Which?, cap sur l'Estonie pour ses côtes sauvages (et sa météo estivale, promis) ou Murcie en Espagne, bien moins saturée.

Et pour les allergiques à la foule, l’association a même dressé un Top 10 des destinations européennes les moins fréquentées. Comme quoi, il existe encore des plages où votre voisin le plus proche ne sera pas… un autre touriste suisse.

Les destinations de vacances les moins fréquentées