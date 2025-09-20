DE
FR

«Le trou de l'enfer» européen
Cette île de rêve est couronnée… capitale du surtourisme

Chaque été, l'île grecque de Zante croule sous les visiteurs. Avec six millions de touristes pour seulement 40'000 habitants, elle décroche le titre peu envié de «capitale du surtourisme».
Publié: 18:33 heures
Partager
Écouter
1/4
L'île de Zante est surnommée «la capitale du surtourisme». Elle compte plus de 6 millions de voyageurs pour 40'000 résidents.
Photo: Getty Images
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Alors que certains bronzent encore en sirotant leur cocktail sur un transat, d’autres serrent les dents: les habitants d'Espagne, du Portugal ou de Grèce, pris d’assaut chaque été.

Prenez Zante ou Zakynthos pour les intimes: eau turquoise, plages de carte postale… bref, le rêve. Enfin, surtout en photo. Car l'île vient d’être sacrée «capitale du surtourisme» par l’association de défense des consommateurs Which?, une info relayée par «Metro» le jeudi 18 septembre. Elle est talonnée par l’Istrie, en Croatie, et par Fuerteventura, en Espagne.

Mais alors pourquoi Zante et pas Barcelone ou Madrid? Facile: 40’000 habitants… pour plus de 6 millions de touristes par an, soit 150'000 voyageurs pour 1000 résidents. Autant dire qu’on a plus de chances d’entendre parler anglais ou allemand que grec. «Zante n'a pas le plus de visiteurs en termes absolus, mais par rapport aux résidents, le volume de touristes est énorme», souligne un porte-parole de l'association.

A lire aussi
Les touristes fuient une des destinations les plus prisées d’Europe
Une chute inédite
Les touristes fuient une des destinations les plus prisées d’Europe
Le plus grand navire de croisière au monde prendra bientôt le large
Long de 365 mètres
Le plus grand navire de croisière au monde prendra bientôt le large

Des alternatives existent

Résultat? Ceux qui rêvaient du paradis se retrouvent plutôt dans… le «trou de l’enfer», comme l’a résumé un internaute se trouvant à Laganas au sud de l'île. Plages bondées, bars saturés, parkings introuvables et authenticité disparue. Pas vraiment l’ambiance zen qu’on espérait. Quant aux habitants, ils doivent, eux aussi, se démener pour dénicher un magasin ou un restaurant qui n'affiche pas des prix gonflés pour touristes.

Et la situation ne s'améliore pas. Selon les derniers chiffres de l'office du tourisme grec, le nombre de visiteurs a augmenté de 7,3% par rapport à l'année précédente. Alors, on va où pour souffler? Selon Rory Boland, rédacteur en chef de Which?, cap sur l'Estonie pour ses côtes sauvages (et sa météo estivale, promis) ou Murcie en Espagne, bien moins saturée.

Et pour les allergiques à la foule, l’association a même dressé un Top 10 des destinations européennes les moins fréquentées. Comme quoi, il existe encore des plages où votre voisin le plus proche ne sera pas… un autre touriste suisse.

Les destinations de vacances les moins fréquentées

LieuNombre de touristes pour 1000 habitants
Bénévent, Italie398,17
Rybnicki, Pologne351,1
Targovishte, Bulgarie332,15
Arrondissement de Soignies, Belgique284,11
Région de Podunavska, Serbie277,83
Severoistočen, Macédoine du Nord177,84
Olt, Roumanie148,3
Călăraşi, Roumanie123,97
Dytikos Tomeas Athinon, Grèce64,13
Teleorman, Roumanie1,54
Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus