Incendie près de Thessalonique, des touristes évacués en masse
Un nouvel incendie de forêt a éclaté jeudi après-midi dans le nord de la Grèce, dans la région touristique de Chalcidique, nécessitant l'évacuation de centaines de touristes et la mobilisation d'importants moyens aériens qui ont permis finalement de reprendre le contrôle de la situation dans la soirée.
Plus de deux cents pompiers et 57 véhicules, appuyés par neuf avions et sept hélicoptères, ont été mobilisés tout au long de la journée, ont indiqué les pompiers sur X. Le feu, qui a commencé jeudi après-midi, se situe dans une zone boisée à environ 90 km au sud-est de Thessalonique, deuxième ville de Grèce.
En moment «hors de contrôle», selon les médias nationaux, l'incendie était finalement jeudi soir «en partie en régression, avec quelques foyers résiduels», selon le directeur de la Protection civile de la région de Macédoine-Centrale, Charalampos Stergiadis interrogé sur ERT.
Un correspondant photo de l'AFP a constaté dans la soirée qu'il était éteint. «La situation (...) s'améliore actuellement», a indiqué dans la soirée au cours d'un point de presse un responsable des pompiers, Vasilios Vathrakoyannis. Malgré cette amélioration, les pompiers restaient mobilisés sur la zone pour prévenir d'éventuelles reprises de feu.
Source: AFP
Nouvel incendie dans les Landes, 600 hectares parcourus, 500 évacuations
Le feu fait à nouveau des ravages dans le Sud-Ouest, où un nouvel incendie, attisé par des vents changeants, a déjà parcouru 600 hectares jeudi dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition, et provoqué 500 évacuations.
Vers minuit, les flammes étaient à quelques centaines de mètres de Luglon, petit bourg au coeur de l'immense massif des Landes de Gascogne, à une soixantaine de km au sud-est de Biscarrosse, théâtre d'un incendie qui a ravagé 3700 hectares fin juillet, et à une centaine de km au sud du mégafeu qui a parcouru plus de 40'000 hectares au même moment dans la Gironde voisine.
«C'est difficile de vous parler, c'est tout notre village qui peut partir en flammes», dit une jeune habitante de cette commune de 350 habitants, sans vouloir donner son nom. «On a l'habitude des feux, mais ils sont maîtrisés rapidement. Là, il y avait les Canadair en action, mais le vent s'est levé trop vite», ajoute-t-elle, les yeux rougis avant de rester silencieuse.
«L'évolution du feu est encore assez incertaine, puisque ça tournoie beaucoup, le vent change tout le temps», a déclaré lors d'un point-presse, vers 23h30, le préfet des Landes Gilles Clavreul. Le feu, dont l'origine n'est pas encore connue, «a progressé très vite» dans l'après-midi, «il génère sa propre énergie et crée son propre climat», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Evacuations dans une localité touristique menacée par un violent feu de forêt en Croatie
Des dizaines de pompiers croates luttent dans la nuit de jeudi à vendredi contre un violent feu de forêt menaçant des logements dans une localité du littoral, qui a conduit à l'évacuation d'habitants et de touristes, rapportent les médias et les pompiers. Le feu, attisé par des rafales de vent, a d'abord ravagé une forêt de pinèdes et la végétation et s'est rapidement propagé vers des maisons de Lokva Rogoznica, localité touristique du centre du littoral.
Un gymnase a été ouvert dans la ville d'Omis, à quelques kilomètres de là, pour accueillir les déplacés, a rapporté la télévision nationale (HRT). Les médias ont diffusé des images et des photos d'un immense feu arrivé tout près de maisons. Selon la HRT, «les dégâts sont déjà considérables».
Le commandant en chef des pompiers croates, Slavko Tucakovic, a déclaré à la chaîne que «la situation (était) extrêmement préoccupante». «Ce sera une nuit difficile, avec beaucoup de combats contre les flammes». Outre les quelque 150 pompiers mobilisés dans la soirée, le commandant a ordonné l'envoi sur place d'équipes d'autres régions du pays, selon un message publié sur la page Facebook des pompiers croates.
Quatre Canadairs sont prêts à décoller, mais ne pouvant intervenir durant la nuit, ils doivent attendre la levée du jour. La route qui traverse Lokva Rogoznica et qui longe la côte, également prise par les feux à certains endroits, a été fermée à la circulation. Une colonne de voitures s'est formée dans la direction d'Omis.
Source: AFP
Feu de forêt au sud de Rennes, une centaine de personnes évacuées
Un feu de forêt au sud de Rennes a parcouru plus de 200 hectares, provoquant l'évacuation d'une centaine de personnes, a annoncé mercredi la préfecture d'Ille-et-Vilaine. L'incendie s'est déclaré sur la commune de Saint-Just, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Rennes. Mercredi soir, l'incendie continuait sa progression.
Environ 200 sapeurs-pompiers et plus de 70 engins étaient engagés mercredi soir, a indiqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine sur son compte X. Aucune habitation n'est touchée, a-t-on indiqué de même source.
Les personnes évacuées «sont prises en charge par les communes de Saint-Just et Pipriac. La protection civile est également engagée pour accompagner l'accueil des personnes évacuées».
Des agriculteurs ont également proposé leur aide en mettant à disposition des tonnes à eau (des réservoirs) et du matériel agricole pour contribuer aux opérations, a indiqué la préfecture qui demande d'éviter le secteur.
Source: AFP
Grèce: plus de 280 arrestations pour incendies criminels depuis début 2026
Plus de 280 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'année en Grèce en lien avec des incendies criminels, a indiqué mercredi un porte-parole des pompiers, Yannis Artopios.
Au total, "281 arrestations ont été effectuées, dont 252 (89,68%) pour incendie déclenché par négligence et 29 (10,32%) pour départ de feu volontaire", a déclaré M. Artopios, sur la chaîne de télévision publique ERT.
Mercredi matin, un homme de 59 ans a été arrêté à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, pour son implication dans plus de cinq incendies en deux semaines. Il doit être présenté au procureur dans la journée, selon ERT.
Un autre homme, âgé de 33 ans, a été interpellé mardi, dans la région d'Athènes, en Attique, pour avoir allumé un barbecue portable dans une zone boisée. Il a écopé d'une amende de 3000 euros, selon les médias locaux.
Source: AFP
Un incendie parti d'un champ brûle une maison et fait trois morts vers Poitiers
Trois corps ont été retrouvés dans les décombres d'une maison d'un village des Deux-Sèvres ravagé par un incendie qui s'est déclenché dans un champ voisin, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie et d'une source proche de l'enquête.
Deux premiers corps ont été retrouvés mardi soir, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, qui est intervenue sur place après avoir été prévenue vers 16h10 de plusieurs de départs de feu dans un champ voisin à Lhoumois, commune de 150 habitants à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Poitiers. Un troisième a été retrouvé mercredi matin, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.
Source: AFP
Les pompiers luttent contre un important incendie en Andalousie
Les pompiers espagnols continuaient lundi à lutter contre un important incendie qui se propage rapidement dans le sud-ouest de l'Espagne, et a forcé l'évacuation d'environ 800 personnes à cause des vents changeants et du terrain accidenté, ont indiqué les autorités régionales.
Plus de 600 pompiers et 26 moyens aériens sont mobilisés pour tenter d'éteindre ce feu de forêt qui s'est déclenché la semaine dernière dans la province de Huelva en Andalousie, a précisé le conseiller régional chargé des situations d'urgence, Antonio Sanz.
«Nous faisons face à un feu extrêmement difficile, complexe et dangereux, avec des conditions météorologiques qui ne nous offrent aucun répit. C'est une course de fond semée d'obstacles», a-t-il déclaré. «Il faut être réaliste: rien ne laisse présager que l'incendie sera maîtrisé de sitôt. Il nous reste encore des heures, voire probablement des jours, de travail intense devant nous», a alerté Antonio Sanz.
Les pompiers ont travaillé toute la nuit de dimanche à lundi, allumant des contre-feux et aménageant des pare-feux, mais le terrain accidenté et les conditions météorologiques ont ralenti leurs progrès. Plus de 20'000 hectares de terrain sont encerclés par les flammes.
Lundi, les 300 habitants du petit village d'El Madrono ont été évacués, portant à 800 le nombre total de personnes ayant dû quitter leur domicile à cause de cet incendie.
Source: AFP
Un nouvel incendie finalement circonscrit près d'Athènes
Un nouvel incendie de forêt s'est déclaré lundi matin au sud-est d'Athènes. Attisé par des vents de plus de 70 km/h, il a finalement été circonscrit quelques heures plus tard, selon les pompiers.
Le feu a démarré vers 08H00 locales (05H00 GMT) à Kouvaras, à 60 km au sud-est d'Athènes, dans la région de l'Attique et les pompiers ont aussitôt annoncé avoir déployé un dispositif important: près de 200 pompiers, une quarantaine de véhicules épaulés par deux avions bombardiers d'eau et quatre hélicoptères.
Trois heures plus tard, les flammes avaient diminué et la situation semblait bien meilleure sur le front de cet incendie, a constaté un photographe de l'AFP. En début d'après-midi, «la situation s'est bien améliorée», a indiqué le service de presse des pompiers.
«Il n'y a pas de front actif mais nous restons présents sur la zone où les températures restent élevées avec de fortes rafales de vent», a-t-on indiqué de même source. Dans la matinée, la Protection civile avait ordonné par précaution l'évacuation d'Agios Stylianos, un village proche de Kouvaras.
Il s'agit du second incendie près d'Athènes cet été après celui déclaré il y a dix jours au nord-ouest de la capitale grecque et qui a détruit plus de 11.000 hectares de pinède, maquis et terres agricoles. La Grèce reste en alerte maximale lundi et plusieurs régions sont toujours classées en risque très élevé d'incendie de 4 (sur une échelle de 5).
Source: ATS
«Progression lente» du feu dans la Drôme, celui en Lozère fixé
Dans la Drôme, la nuit a été «globalement calme» mais l'incendie, qui a pris le 3 août dans le massif montagneux du Claps, a progressé d'une trentaine d'hectares depuis dimanche, précise la préfecture dans son point matinal. «Le feu poursuit actuellement une descente lente en direction des villages de Charens et de Haut-Charens», et les pompiers procèdent à un «renforcement de la protection des habitations», est-il ajouté.
Dimanche, une consigne de confinement avait été diffusée à la quarantaine d'habitants du village de Charens et de ses environs en raison des fortes fumées de l'incendie, situé à une soixantaine de km à vol d'oiseau à l'est de Montélimar. Une colonne Feu de forêt du Gard et aussi le bataillon de marins-pompiers de Marseille sont attendus en renfort lundi matin, indique la préfecture.
En Lozère, l'incendie qui s'est déclaré dimanche en milieu de journée a lui été fixé lundi à 8h après avoir parcouru 150 hectares de végétation, a assuré la préfecture à l'AFP. «Les sapeurs-pompiers sont restés mobilisés toute la nuit et le seront encore largement aujourd'hui pour procéder aux opérations de noyage», a-t-elle poursuivi. Les personnes évacuées dimanche soir sur la commune de La Tieule ont pu rejoindre leur domicile dans la soirée.
L'incendie dans le sud-ouest de l'Espagne est toujours actif
L'incendie de forêt qui s'est déclaré en Andalousie, dans le sud-ouest de l'Espagne, est toujours actif dimanche après avoir parcouru quelque 8000 hectares, dont toutes les zones ne sont pas brûlées, mais les autorités locales se disent «plus optimistes» quant à son évolution.
«L'incendie reste complexe, il nous reste du travail et une journée difficile devant nous, avec beaucoup d'interventions, mais (...) nous sommes un peu plus optimistes», a déclaré sur place le conseiller andalou chargé des Situations d'urgence, Antonio Sanz.
Source: AFP
Le feu dans la Drôme poursuit sa progression
L'incendie qui sévit depuis cinq jours dans le massif de Claps dans la Drôme a parcouru vendredi soir près de 300 hectares de forêt et la situation reste «complexe» au niveau de plusieurs points chauds, a indiqué la préfecture. Même si «la reprise de feu observée depuis hier soir a pu être contenue», la situation reste néanmoins «complexe» notamment en tête de feu sur la commune de Beaumont-en-Diois, écrit la préfecture dans un communiqué.
Par ailleurs, «depuis 17h, une propagation est observée sur la partie arrière est du feu, dans le secteur de Rochas», est-il ajouté. Le feu, qui a mobilisé vendredi jusqu'à 340 sapeurs-pompiers, trois hélicoptères bombardiers d'eau et un Dash selon la préfecture, a progressé d'une trentaine d'hectares dans la journée, portant désormais le total à environ 300 hectares de forêt parcourus.
Source: AFP