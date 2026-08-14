Incendie près de Thessalonique, des touristes évacués en masse

Un nouvel incendie de forêt a éclaté jeudi après-midi dans le nord de la Grèce, dans la région touristique de Chalcidique, nécessitant l'évacuation de centaines de touristes et la mobilisation d'importants moyens aériens qui ont permis finalement de reprendre le contrôle de la situation dans la soirée.

Plus de deux cents pompiers et 57 véhicules, appuyés par neuf avions et sept hélicoptères, ont été mobilisés tout au long de la journée, ont indiqué les pompiers sur X. Le feu, qui a commencé jeudi après-midi, se situe dans une zone boisée à environ 90 km au sud-est de Thessalonique, deuxième ville de Grèce.

En moment «hors de contrôle», selon les médias nationaux, l'incendie était finalement jeudi soir «en partie en régression, avec quelques foyers résiduels», selon le directeur de la Protection civile de la région de Macédoine-Centrale, Charalampos Stergiadis interrogé sur ERT.

Un correspondant photo de l'AFP a constaté dans la soirée qu'il était éteint. «La situation (...) s'améliore actuellement», a indiqué dans la soirée au cours d'un point de presse un responsable des pompiers, Vasilios Vathrakoyannis. Malgré cette amélioration, les pompiers restaient mobilisés sur la zone pour prévenir d'éventuelles reprises de feu.

Source: AFP