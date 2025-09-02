Les jaguars du Mexique sont 30% plus nombreux qu'en 2010

En danger d'extinction, le jaguar du Mexique a vu sa population augmenter drastiquement depuis quelques années, grâce aux efforts de conservation déployés dans le pays. Un organisme de protection animale s'en félicite.

En 2024, la population de jaguars avait atteint le nombre de 5'326, soulignant une augmentation de 30% depuis 2010. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Plus grand félin d'Amérique, le jaguar est malheureusement aussi l'un des plus impactés par la déforestation, qui décime l'un de ses foyers principaux, le Mexique. Pour mesurer l'ampleur des dégâts, l'Alliance nationale pour la conservation du jaguar se fixe régulièrement l'ambitieux objectif de compter le nombre exact de spécimens encore présents dans le pays.

En 2010, ils n'en avaient repéré que 4100, concluant que l'espèce était menacée d'extinction. Ce résultat avait justifié de nombreux efforts de protection, déployés en l'espace de quinze ans, pour encourager la reproduction du majestueux prédateur à rosettes. Il s'agissait notamment de les aider à se déplacer plus librement et d'éviter les zones devenues inhabitables.

5326 individus en 2024

Et il s'avère que cet acharnement a porté leurs fruits, ainsi que le rapportait l'organisation fin août, selon Reuters: en 2024, la population de jaguars avait atteint le nombre de 5326, soulignant une augmentation de 30%. Pour les responsables du plan de conservation, ce nombre témoigne d'un petit miracle «très encourageant», bien que l'espèce se trouve toujours en danger d'extinction.

Reuters précise en effet qu'il faudra encore 15 à 30 ans d'efforts similaires pour véritablement sauver le jaguar du Mexique du précipice et atteindre le nombre souhaité de 8000 individus. Leur présence dans chaque région du pays reste donc monitorée de très près, au moyen de 920 caméras détectrices de mouvement installées et allumées aux quatre coins du pays durant 90 jours.

Les efforts se poursuivent donc, mais «The Guardian» insiste notamment sur le fait qu'il s'agit déjà d'une importante victoire, presque inespérée au vu de la situation initiale.

D'autres espèces conservées avec succès en 2025

S'il n'est pas possible d'évoquer un «sauvetage» complet dans le cas du jaguar, toujours menacé, les stratégies de conservation animale semblent fonctionner à merveille dans plusieurs cas. Le Fonds international pour le bien-être animal (IFAW) évoquait, cet été, plusieurs espèces dont les nombres ont suffisamment augmenté pour se hisser hors de danger.

Parmi elles, le lion de mer de Steller, résidant dans le Nord du Pacifique, un habile chasseur largement abattu par des pêcheurs pour sa voracité. Depuis que son extermination a été limitée par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sa population a atteint le nombre encourageant de 81'327 adultes, ce qui le classe dans la catégorie, moins drastique, de «quasi menacé».

Photo: Shutterstock

En Chine, le panda géant a également bénéficié d'un plan de conservation robuste, lequel a permis de doubler sa population en 2016. Le gouvernement chinois vient en outre d'approuver la mise en place d'une immense réserve naturelle de près de 30'000 mètres carrés consacrée à l'animal menacé.

Photo: IMAGO/SNA

Parmi les quasi-rescapés, l'IFAW évoque également le renard gris insulaire, la baleine à bosse ou encore le rhinocéros noir du Sud-Ouest.