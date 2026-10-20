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Revolut touché
Grave panne de Google Cloud: des services perturbés en Europe

Google signale des pannes dans son centre de données à Londres, perturbant ses services cloud en Europe. La banque Revolut est également touchée. Les ingénieurs de Google tente de résoudre le problème.
Publié: 12:36 heures
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Le centre de données européen de Google à Londres subit d'importantes pannes réseau.
Photo: imago/Westend61
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AFP Agence France-Presse

Google rapporte des «taux d'erreurs élevés» et «des pannes réseau intermittentes» dans son centre de données européen basé à Londres, ce qui affecte plusieurs services de cloud (informatique à distance), d'après le site de Google répertoriant les pannes mardi.

La banque en ligne britannique Revolut a dit rencontrer une «perturbation» de plusieurs de ses services, une source proche l'attribuant à cette panne de Google Cloud. «Plusieurs services Google Cloud présentent actuellement un taux d'erreurs élevé et des pannes réseau intermittentes dans la région europe-west2», a indiqué le géant de la tech. «Notre équipe d'ingénierie poursuit son enquête sur ce problème», a-t-il ajouté. Google attribue cette perturbation à une panne électrique.

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