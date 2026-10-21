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Retrait de la Bourse
Getty Images se déclare en faillite pour restructurer sa lourde dette

L'agence Getty Images, en difficulté financière, s'est déclarée en faillite ce mercredi dans le Delaware. Cette démarche s'inscrit dans un plan de restructuration prévoyant l'effacement partiel de sa dette et son retrait de la Bourse de New York.
Publié: il y a 5 minutes
L'agence de presse photo Getty Images s'est déclarée en faillite mercredi dans le Delaware. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'agence américaine de photos Getty Images a annoncé mercredi s'être déclarée en faillite, une démarche qui était prévue dans le cadre de la restructuration de sa dette qui prévoit aussi son retrait de la Bourse de New York.

La procédure a été engagée devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware «en vue de l'approbation formelle du plan de restructuration (...) et afin de mettre en œuvre ce plan de la manière la plus efficace», a indiqué l'agence dans un communiqué.

Getty, partenaire commercial de l'AFP et de nombreux autres médias, avait annoncé le 12 octobre être parvenue à un accord de restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers. Aux termes de cet accord, la famille Getty et la société d'investissements Koch Equity Development (KED) se sont engagées à injecter jusqu'à 533 millions de dollars dans l'entreprise.

Réduction de charges d'intérêts

De leur côté, des créanciers de Getty Images – détenteurs de 83,5% des obligations – ont accepté d'effacer 270 millions de dollars de dette. Le groupe a aussi obtenu une réduction de charges d'intérêts et un décalage d'échéances de remboursement.

L'agence a indiqué mercredi qu'elle avait «avancé dans la mise en oeuvre» du plan. Son achèvement reste prévu «d'ici la fin de l'année, une fois obtenues les autorisations réglementaires», a-t-elle ajouté.

Getty continuera de fonctionner normalement pendant toute la durée de la procédure, en s'appuyant sur un financement pouvant atteindre 143 millions de dollars provenant de KED, ainsi que sur la trésorerie générée par l'activité de l'agence.

Abandon du projet de fusion

A la finalisation du processus, la famille Getty et KED détiendront 100% du capital de l'entreprise. Getty avait fait savoir récemment que la Bourse de New York prévoyait de la retirer de la cote, car son action avait glissé durablement en dessous d'1 dollar.

L'agence a accusé une perte nette de 206,1 millions de dollars en 2025, pour un chiffre d'affaires de 981,29 millions. Au premier semestre 2026, sa perte s'est affichée à 90,37 millions pour un chiffre d'affaires de 455,67 millions. La restructuration intervient quelques mois après l'abandon du projet de fusion entre Getty Images et la banque d'images Shutterstock.

Fin juin, Getty avait expliqué, dans une déclaration au gendarme américain de la Bourse (SEC), s'être rétracté face aux conditions imposées par les autorités britanniques de la concurrence pour valider ce rapprochement.

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